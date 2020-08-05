Российская тюрьма, которую боятся все воры в законе 

На территории России существует много разных тюрем и колоний, но все они созданы для заключения обычных преступников. Совсем другая ситуация происходит в колонии с неофициальным названием "Черный дельфин". Там собрались самые жестокие преступники современности. "Рамблер" рассказывает, почему даже воры в законе боятся попадать в эту колонию.

Сокамерники

В "Черный дельфин" попадают только самые страшные преступники. С тех пор, как это здание оставили только для осужденных пожизненно, там усилили охрану, поставили новые блокпосты и ввели новую систему видеонаблюдения. Многие осужденные в этом месте были приговорены к высшей мере наказания, но после ее отмены им досталось пожизненное заключение. Тюрьма стала носить название "Черный дельфин" после того, как один из заключенных Владимир Криштопа, приговоренный к пожизненному, сделал статую дельфина. Вместе с сокамерниками они слепили из папье-маше фигурку, а потом покрасили ее. Так как в тюрьме не было красок, кроме черной, их скульптура стала такой мрачной. Ее поставили при входе в главное здание и сделали фонтан.

Среди заключенных в "Черном дельфине" — преступники, на счету которых десятки загубленных жизней. Здесь сидят последователи Чикатило, террористы и организаторы ОПГ.

Несмотря на то, что все в этой колонии приговорены на пожизненное заключение, некоторые преступники надеятся выйти по УДО или попасть под амнистию. Однако такого в истории тюрьмы не было.

Порядки

Большинство заключенных сидят в одиночных камерах, так как их признают опасными для других людей. Тем, у кого есть соседи, повезло не больше. Дело в том, что преступникам запрещено разговаривать между собой. Подъем в тюрьме в 6, а отбой — в 22. На протяжении дня преступникам устраивают две проверки камер. Из развлечений есть радио и книги. В некоторых камерах есть телевизоры, но есть некоторые условия для того, чтобы их заполучить. Во-первых, арестант должен находиться в тюрьме 10 лет, а, во-вторых телевизор ему должны купить родственники. Такое бывает крайне редко, так как чаще всего родные отворачиваются от человека, узнав о его преступлениях. В тюрьме есть необычные запреты, например, на шнурки, потому что были прецеденты, когда заключенные использовали их в качестве оружия. Запрещены и шахматы, чтобы преступники не проглотили фигурки для попадания в лазарет, где условия содержания гораздо мягче. Всех заключенных водят по тюрьме с закрытыми глазами и в наручниках. Снимать их можно только в душе или во время молитвы, чтобы арестант мог перекреститься. Многие пожизненно заключенные действительно обращаются к вере в тюрьме.