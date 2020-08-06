Александр Иванов и группы «Рондо» в Зеленом театре

Нам — 35 лет!
Прославившись в качестве солиста столичной рок-группы «Рондо» (в регулярно менявшемся составе которой были замечены, в числе прочих, Николай Расторгуев и Наталья Ветлицкая), Александр Иванов находится на виду с конца 1980-х, когда на всю страну прогремела песня «Тоже является частью Вселенной».
Исправно пополняя арсенал написанных хитов песнями калибра «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк» и «Я постелю тебе под ноги небо», Александр давно утвердился в статусе русского Стивена Тайлера — певца с богатым рок-н-ролльным прошлым, особенно убедительного в жанре хард-рок-баллады.
14 августа 2020 в Зеленом театре ВДНХ Иванов отметит 35-летие «Рондо».