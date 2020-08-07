Встречайте легендарный мюзикл «Шахматы» в Театре МДМ! 

Мюзикл «ШАХМАТЫ» отправил журналистов в прошлое, на пресс-конференцию 1982 года, и впервые представил неизвестные в России песни композиторов АВВА на русском языке.
Презентация-погружение московской версии легендарного мюзикла «ШАХМАТЫ», премьера которого назначена на 17 октября, состоялась 6 августа в Театре МДМ. Гости перенеслись в далекий 1982 год, в Лондон, и стали свидетелями большой пресс-конференции с участием экс-чемпиона мира по шахматам Фредерика Трампера (США) и действующего чемпиона мира по шахматам Анатолия Сергиевского (СССР-Великобритания). Журналисты расспрашивали гроссмейстеров об их спортивной карьере, личной жизни, выводя на эмоции даже таких великих стратегов. Шахматисты, отвечая на вопросы, исполняли вместе с другими героями мюзикла неизвестные российской публике хиты композиторов АВВА Бенни Андерссона
и Бьорна Ульвеуса
впервые на русском языке.
Импровизированная пресс-конференция стала исторической реконструкцией реальных событий, разворачивающихся между Анатолием Карповым
и Виктором Корчным
после матча за звание Чемпиона мира по шахматам 1981 года в Мерано. Именно эта история вдохновила драматурга Тима Райса
на создание мюзикла «ШАХМАТЫ», а великие гроссмейстеры стали прототипами главных героев.
В рамках мероприятия режиссер мюзикла Евгений Писарев
впервые объявил состав артистов российской постановки мюзикла. Александр Суханов
, Александр Казьмин
, Анастасия Стоцкая
, Анна Гученкова
, Александр Бобров
, Станислав Беляев
, Юлия Ива, Александр Матросов
, Ольга Беляева
, Галина Безрук
, Александр Маракулин
, Денис Дэмкив
, Кирилл Гордеев
, Евгений Кириллин
, Роман Графов, Алексей Бобров
, Андрей Федоров
, Александр Космачев, Иван Коряковский
, Ростислав Колпаков
, Александр Бочаров
, Владимир Козлов
, Денис Крюков
, Константин Барышников, Татьяна Лопырева, Эльмира Диваева
, Галина Шиманская
, Ирина Сатюкова
, Елена Назарова
, Екатерина Лисоченко, Ирина Потехина
, Карина Адегамова, Анастасия Дорохова
, Галина Никитина
, Артем Быков
, Евгений Скочин, Василий Черенков — с 17 октября каждый день на сцене Театра МДМ.
О том, как ведется подготовка к долгожданной премьере, журналистам рассказала творческая команда мюзикла: продюсер Дмитрий Богачев
, режиссер Евгений Писарев, автор русского текста Алексей Иващенко
, хореограф Ирина Кашуба и другие. О своих персонажах и сложностях в работе над ролью поделились артисты: Александр Суханов — Анатолий Сергиевский
, Александр Казьмин — Фредди Трампер
, Анастасия Стоцкая — Флоренс
, Анна Гученкова — Светлана
.
Мюзикл «Шахматы» создан тремя выдающимися авторами: сэром Тимом Райсом — драматургом, обладателем премии «Оскар», «Тони», «Эмми» и «Грэмми», подарившим миру оперу «Иисус Христос
— Суперзвезда», мюзиклы «Эвита» и «Король Лев», Бенни Андерссоном и Бьорном Ульвеусом — композиторами, чьи имена увековечены в Зале мировой славы рок-н-ролла, авторами песен и участниками знаменитой группы ABBA, создателями мюзикла MAMMA MIA.
«Шахматы» — одно из знаковых произведений в истории музыкального театра. Благодаря многогранной истории о человеческой судьбе и поистине завораживающему музыкальному материалу, он обрел тысячи поклонников по всему миру. «Шахматы» стали прорывом в жанре мюзикла.
Тим Райс о постановке «Шахматы» в России:
«Я искренне рад тому, что мюзикл «Шахматы», наконец, будет исполнен на русском языке. С момента написания мюзикла в 1984 году мир сильно изменился. И если наш спектакль актуален сейчас, 36 лет спустя, то это только потому, что человеческая природа неизменна, какой бы ни была политическая ситуация».
Дмитрий Богачев, театральный продюсер, художественный руководитель Театра МДМ:
«ШАХМАТЫ» — это, как ни странно, самый российский бродвейский мюзикл, созданный три с лишним десятилетия назад двумя великими шведами Бенни и Бьорном и великим англичанином Тимом Райсом, которые рассказали захватывающую, полную драматизма историю от лица советского гроссмейстера Анатолия Сергиевского. Главное игровое поле в мюзикле — это отнюдь не шахматная доска, а сама жизнь героев, где есть место для самопожертвования и измены, любви к родине и вынужденной эмиграции, всемирного признания и полного одиночества, безрассудной любовной страсти и холодного расчета. Зрителям предстоит разгадать интригу, кто верховный арбитр этой партии, где на кону — судьбы людей. Не буду раскрывать всех подробностей, но работа безумно интересная для меня, как для продюсера, для всей творческой команды, для артистов. А изумительно красивая музыка, которая звучит в спектакле, без преувеличения — великая! Это лучшее, что было написано ABBA за всю историю их существования. И это гораздо мощнее, чем их знаменитые поп-композиции, которые все мы очень любим. Каждый номер в мюзикле — хит, наполненный большим содержанием: и смысловым, и музыкальным. Не стану рассказывать подробности, приходите и смотрите!»
Евгений Писарев, режиссер:
«У мюзикла «ШАХМАТЫ», ставящегося с 84-го года, было очень много версий, и каждая из них должна была быть актуальна времени. Московская постановка будет особенной, мы собирали ее по крупицам. Когда спектакль ставили на Бродвее, его рассказывали от лица американского гроссмейстера, а наша история повествуется советским шахматистом, что логично. Для меня это спектакль про русского, про его проблемы выбора, сложный мир. Хотя, конечно, здесь все герои очень интересные: драматические судьбы, острые события, любовь, измены, предательства… Это постановка с потрясающей музыкой, невероятными текстами Тима Райса — такой глубины и психологической точности, что для мюзикла большая редкость. Может быть, именно поэтому его ставит драматический режиссер. Мюзикл — это не только про развлечения, это еще и глубокое интересное размышление о нашей жизни, постоянном выборе. Безусловно, я рассчитываю на то, что этот спектакль будет что-то давать еще и сердцу…»
Владимир Иваненко, генеральный продюсер «Ретро FM»:
«Мы счастливы, что после десятилетий ожидания легендарные «Шахматы» наконец добрались до нашей страны, и первая за многие годы — и, по сути, мировая премьера состоится именно в России. Для «Ретро FM» большая честь стать радиопартнером этой замечательной постановки. Ведь у нас в эфире каждый день играют золотые хиты, которые написали авторы «Шахмат» — солисты культовой группы ABBA Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус. События 80-х годов, воссозданные в мюзикле, до сих пор вызывают интерес у самой широкой аудитории. Нет сомнений, что этот яркий театральный проект станет суперпопулярным, прорвавшись через закрытые границы так же, как это случилось во времена «железного занавеса» с музыкой, звучащей сейчас на «Ретро FM».
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