Встречайте легендарный мюзикл «Шахматы» в Театре МДМ! 

Мюзикл «ШАХМАТЫ» отправил журналистов в прошлое, на пресс-конференцию 1982 года, и впервые представил неизвестные в России песни композиторов АВВА на русском языке.

Презентация-погружение московской версии легендарного мюзикла «ШАХМАТЫ», премьера которого назначена на 17 октября, состоялась 6 августа в Театре МДМ. Гости перенеслись в далекий 1982 год, в Лондон, и стали свидетелями большой пресс-конференции с участием экс-чемпиона мира по шахматам Фредерика Трампера (США) и действующего чемпиона мира по шахматам Анатолия Сергиевского (СССР-Великобритания). Журналисты расспрашивали гроссмейстеров об их спортивной карьере, личной жизни, выводя на эмоции даже таких великих стратегов. Шахматисты, отвечая на вопросы, исполняли вместе с другими героями мюзикла неизвестные российской публике хиты композиторов АВВА Бенни Андерссона Бьорна Ульвеуса впервые на русском языке.

Импровизированная пресс-конференция стала исторической реконструкцией реальных событий, разворачивающихся между Анатолием Карповым Виктором Корчным после матча за звание Чемпиона мира по шахматам 1981 года в Мерано. Именно эта история вдохновила драматурга Тима Райса на создание мюзикла «ШАХМАТЫ», а великие гроссмейстеры стали прототипами главных героев.

О том, как ведется подготовка к долгожданной премьере, журналистам рассказала творческая команда мюзикла: продюсер Дмитрий Богачев , режиссер Евгений Писарев, автор русского текста Алексей Иващенко , хореограф Ирина Кашуба и другие. О своих персонажах и сложностях в работе над ролью поделились артисты: Александр Суханов — Анатолий Сергиевский, Александр Казьмин — Фредди Трампер, Анастасия Стоцкая — Флоренс, Анна Гученкова — Светлана.

Любовь Шеметова

Мюзикл «Шахматы» создан тремя выдающимися авторами: сэром Тимом Райсом — драматургом, обладателем премии «Оскар», «Тони», «Эмми» и «Грэмми», подарившим миру оперу « Иисус Христос — Суперзвезда», мюзиклы «Эвита» и «Король Лев», Бенни Андерссоном и Бьорном Ульвеусом — композиторами, чьи имена увековечены в Зале мировой славы рок-н-ролла, авторами песен и участниками знаменитой группы ABBA, создателями мюзикла MAMMA MIA.

«Шахматы» — одно из знаковых произведений в истории музыкального театра. Благодаря многогранной истории о человеческой судьбе и поистине завораживающему музыкальному материалу, он обрел тысячи поклонников по всему миру. «Шахматы» стали прорывом в жанре мюзикла.

Тим Райс о постановке «Шахматы» в России:

«Я искренне рад тому, что мюзикл «Шахматы», наконец, будет исполнен на русском языке. С момента написания мюзикла в 1984 году мир сильно изменился. И если наш спектакль актуален сейчас, 36 лет спустя, то это только потому, что человеческая природа неизменна, какой бы ни была политическая ситуация».

Дмитрий Богачев, театральный продюсер, художественный руководитель Театра МДМ:

«ШАХМАТЫ» — это, как ни странно, самый российский бродвейский мюзикл, созданный три с лишним десятилетия назад двумя великими шведами Бенни и Бьорном и великим англичанином Тимом Райсом, которые рассказали захватывающую, полную драматизма историю от лица советского гроссмейстера Анатолия Сергиевского. Главное игровое поле в мюзикле — это отнюдь не шахматная доска, а сама жизнь героев, где есть место для самопожертвования и измены, любви к родине и вынужденной эмиграции, всемирного признания и полного одиночества, безрассудной любовной страсти и холодного расчета. Зрителям предстоит разгадать интригу, кто верховный арбитр этой партии, где на кону — судьбы людей. Не буду раскрывать всех подробностей, но работа безумно интересная для меня, как для продюсера, для всей творческой команды, для артистов. А изумительно красивая музыка, которая звучит в спектакле, без преувеличения — великая! Это лучшее, что было написано ABBA за всю историю их существования. И это гораздо мощнее, чем их знаменитые поп-композиции, которые все мы очень любим. Каждый номер в мюзикле — хит, наполненный большим содержанием: и смысловым, и музыкальным. Не стану рассказывать подробности, приходите и смотрите!»

Евгений Писарев, режиссер:

«У мюзикла «ШАХМАТЫ», ставящегося с 84-го года, было очень много версий, и каждая из них должна была быть актуальна времени. Московская постановка будет особенной, мы собирали ее по крупицам. Когда спектакль ставили на Бродвее, его рассказывали от лица американского гроссмейстера, а наша история повествуется советским шахматистом, что логично. Для меня это спектакль про русского, про его проблемы выбора, сложный мир. Хотя, конечно, здесь все герои очень интересные: драматические судьбы, острые события, любовь, измены, предательства… Это постановка с потрясающей музыкой, невероятными текстами Тима Райса — такой глубины и психологической точности, что для мюзикла большая редкость. Может быть, именно поэтому его ставит драматический режиссер. Мюзикл — это не только про развлечения, это еще и глубокое интересное размышление о нашей жизни, постоянном выборе. Безусловно, я рассчитываю на то, что этот спектакль будет что-то давать еще и сердцу…»

Владимир Иваненко, генеральный продюсер «Ретро FM»: