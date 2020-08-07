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Встречайте легендарный мюзикл «Шахматы» в Театре МДМ! 

Партнерский материал 9 часов назад
Встречайте легендарный мюзикл «Шахматы» в Театре МДМ
Фото: Любовь Шеметова
Мюзикл «ШАХМАТЫ» отправил журналистов в прошлое, на пресс-конференцию 1982 года, и впервые представил неизвестные в России песни композиторов АВВА на русском языке.
Презентация-погружение московской версии легендарного мюзикла «ШАХМАТЫ», премьера которого назначена на 17 октября, состоялась 6 августа в Театре МДМ. Гости перенеслись в далекий 1982 год, в Лондон, и стали свидетелями большой пресс-конференции с участием экс-чемпиона мира по шахматам Фредерика Трампера (США) и действующего чемпиона мира по шахматам Анатолия Сергиевского (СССР-Великобритания). Журналисты расспрашивали гроссмейстеров об их спортивной карьере, личной жизни, выводя на эмоции даже таких великих стратегов. Шахматисты, отвечая на вопросы, исполняли вместе с другими героями мюзикла неизвестные российской публике хиты композиторов АВВА Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса впервые на русском языке.
Импровизированная пресс-конференция стала исторической реконструкцией реальных событий, разворачивающихся между Анатолием Карповым и Виктором Корчным после матча за звание Чемпиона мира по шахматам 1981 года в Мерано. Именно эта история вдохновила драматурга Тима Райса на создание мюзикла «ШАХМАТЫ», а великие гроссмейстеры стали прототипами главных героев.
В рамках мероприятия режиссер мюзикла Евгений Писарев впервые объявил состав артистов российской постановки мюзикла. Александр Суханов, Александр Казьмин, Анастасия Стоцкая, Анна Гученкова, Александр Бобров, Станислав Беляев, Юлия Ива, Александр Матросов, Ольга Беляева, Галина Безрук, Александр Маракулин, Денис Дэмкив, Кирилл Гордеев, Евгений Кириллин, Роман Графов, Алексей Бобров, Андрей Федоров, Александр Космачев, Иван Коряковский, Ростислав Колпаков, Александр Бочаров, Владимир Козлов, Денис Крюков, Константин Барышников, Татьяна Лопырева, Эльмира Диваева, Галина Шиманская, Ирина Сатюкова, Елена Назарова, Екатерина Лисоченко, Ирина Потехина, Карина Адегамова, Анастасия Дорохова, Галина Никитина, Артем Быков, Евгений Скочин, Василий Черенков — с 17 октября каждый день на сцене Театра МДМ.
О том, как ведется подготовка к долгожданной премьере, журналистам рассказала творческая команда мюзикла: продюсер Дмитрий Богачев, режиссер Евгений Писарев, автор русского текста Алексей Иващенко, хореограф Ирина Кашуба и другие. О своих персонажах и сложностях в работе над ролью поделились артисты: Александр Суханов — Анатолий Сергиевский, Александр Казьмин — Фредди Трампер, Анастасия Стоцкая — Флоренс, Анна Гученкова — Светлана.
Любовь Шеметова
Мюзикл «Шахматы» создан тремя выдающимися авторами: сэром Тимом Райсом — драматургом, обладателем премии «Оскар», «Тони», «Эмми» и «Грэмми», подарившим миру оперу «Иисус Христос — Суперзвезда», мюзиклы «Эвита» и «Король Лев», Бенни Андерссоном и Бьорном Ульвеусом — композиторами, чьи имена увековечены в Зале мировой славы рок-н-ролла, авторами песен и участниками знаменитой группы ABBA, создателями мюзикла MAMMA MIA.
«Шахматы» — одно из знаковых произведений в истории музыкального театра. Благодаря многогранной истории о человеческой судьбе и поистине завораживающему музыкальному материалу, он обрел тысячи поклонников по всему миру. «Шахматы» стали прорывом в жанре мюзикла.
Тим Райс о постановке «Шахматы» в России:

«Я искренне рад тому, что мюзикл «Шахматы», наконец, будет исполнен на русском языке. С момента написания мюзикла в 1984 году мир сильно изменился. И если наш спектакль актуален сейчас, 36 лет спустя, то это только потому, что человеческая природа неизменна, какой бы ни была политическая ситуация».

Дмитрий Богачев, театральный продюсер, художественный руководитель Театра МДМ:

«ШАХМАТЫ» — это, как ни странно, самый российский бродвейский мюзикл, созданный три с лишним десятилетия назад двумя великими шведами Бенни и Бьорном и великим англичанином Тимом Райсом, которые рассказали захватывающую, полную драматизма историю от лица советского гроссмейстера Анатолия Сергиевского. Главное игровое поле в мюзикле — это отнюдь не шахматная доска, а сама жизнь героев, где есть место для самопожертвования и измены, любви к родине и вынужденной эмиграции, всемирного признания и полного одиночества, безрассудной любовной страсти и холодного расчета. Зрителям предстоит разгадать интригу, кто верховный арбитр этой партии, где на кону — судьбы людей. Не буду раскрывать всех подробностей, но работа безумно интересная для меня, как для продюсера, для всей творческой команды, для артистов. А изумительно красивая музыка, которая звучит в спектакле, без преувеличения — великая! Это лучшее, что было написано ABBA за всю историю их существования. И это гораздо мощнее, чем их знаменитые поп-композиции, которые все мы очень любим. Каждый номер в мюзикле — хит, наполненный большим содержанием: и смысловым, и музыкальным. Не стану рассказывать подробности, приходите и смотрите!»

Евгений Писарев, режиссер:

«У мюзикла «ШАХМАТЫ», ставящегося с 84-го года, было очень много версий, и каждая из них должна была быть актуальна времени. Московская постановка будет особенной, мы собирали ее по крупицам. Когда спектакль ставили на Бродвее, его рассказывали от лица американского гроссмейстера, а наша история повествуется советским шахматистом, что логично. Для меня это спектакль про русского, про его проблемы выбора, сложный мир. Хотя, конечно, здесь все герои очень интересные: драматические судьбы, острые события, любовь, измены, предательства… Это постановка с потрясающей музыкой, невероятными текстами Тима Райса — такой глубины и психологической точности, что для мюзикла большая редкость. Может быть, именно поэтому его ставит драматический режиссер. Мюзикл — это не только про развлечения, это еще и глубокое интересное размышление о нашей жизни, постоянном выборе. Безусловно, я рассчитываю на то, что этот спектакль будет что-то давать еще и сердцу…»

Владимир Иваненко, генеральный продюсер «Ретро FM»:

«Мы счастливы, что после десятилетий ожидания легендарные «Шахматы» наконец добрались до нашей страны, и первая за многие годы — и, по сути, мировая премьера состоится именно в России. Для «Ретро FM» большая честь стать радиопартнером этой замечательной постановки. Ведь у нас в эфире каждый день играют золотые хиты, которые написали авторы «Шахмат» — солисты культовой группы ABBA Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус. События 80-х годов, воссозданные в мюзикле, до сих пор вызывают интерес у самой широкой аудитории. Нет сомнений, что этот яркий театральный проект станет суперпопулярным, прорвавшись через закрытые границы так же, как это случилось во времена «железного занавеса» с музыкой, звучащей сейчас на «Ретро FM».

Официальный сайт мюзикла «ШАХМАТЫ».
Telegram-канал «Бродвей Москва».
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Комментарии
Места , Станислав Беляев , Александр Казьмин , Анастасия Стоцкая , Елена Назарова , Виктор Корчной , Александр Матросов , Кирилл Гордеев , Иисус Христос , Бьорн Ульвеус , Александр Суханов , Александр Бочаров , Артем Быков , Владимир Козлов , Галина Безрук , Алексей Бобров , Эльмира Диваева , Иван Коряковский , Галина Никитина , Бенни Андерссон , Денис Крюков , Ольга Беляева , Тим Райс , Алексей Иващенко , Ирина Сатюкова , Анатолий Карпов , Анастасия Дорохова , Андрей Федоров , Ростислав Колпаков , Денис Дэмкив , Дмитрий Богачев , Анна Гученкова , Александр Маракулин , Евгений Писарев , Галина Шиманская , Ирина Потехина , Александр Бобров , Евгений Кириллин
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