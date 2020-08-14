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Что сняла потерянная в Бермудском треугольнике камера 

Елена Красовская 4 часа назад
Смотрите ролик и узнайте, какие секреты открыла камера, затонувшая в Бермудском треугольнике и найденная позже. Бермудский треугольник уже не первое столетие пугает людей: здесь издавна пропадают корабли, в прошлом веке начали бесследно исчезать самолёты. Да и моряков, случайно оказавшихся в этой загадочной области, тоже порой не могут найти, а если и обнаруживают, то лишёнными памяти и даже рассудка. Какие же странности увидели специалисты на снимках, сделанных камерой?
Ранее «Рамблер» рассказывал, что названы самые опасные районы Москвы.
Места , Безумный мир , Видео
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