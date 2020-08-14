Утреннее шоу «Бригада У» открывает новый сезон

17 августа «Европа Плюс» запускает новый сезон популярного шоу «Бригада У». Слушателей радио №1 в России* ждёт много сюрпризов: свежее эфирное оформление, интерактивные игры, мировые рекорды, выдающиеся достижения и, конечно, ещё больше хитов и больше музыки!

«Бригада У» вновь удивляет! Ежедневно по будням с 7:00 до 10:00 на «Европе Плюс» «Звуки Лета», «Every-дэйка», «Тру Ли Movie», «Урок музыки и английского, и музыки в английском, и английского в музыке», эпичные битвы знаков зодиака, а также множество других бодрых рубрик и розыгрышей фирменных призов. А любимые ведущие утреннего шоу Джем, Вэл и Вики уже готовы разбудить всю страну своими захватывающими историями.