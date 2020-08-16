Какие тайны хранят Васюганские болота

Васюганские болота расположены на границе нескольких регионов России — Новосибирской, Томской, Тюменской, Омской областей и захватывают часть Ханты-Мансийского автономного округа. Из них берут начало крупные притоки Иртыша и Оби — Васюган, Парабель, Чая, Шегарка, река Омь, реки Тара, Шиш, М. Тарас.
Согласно данным гидролога Михаила Александрович Здвижкова (работа «Гидрохимия Васюганского болотного массива»), заболоченность междуречий здесь составляет 80%, а равнин — свыше 50%. Источником воды становится дождь (11%), грунтовые воды (23%) и снега Сибири — они питают реки на 66%. Высота сугробов зимой здесь достигает метра, снег не тает семь месяцев в году — с октября по апрель.
Да у нас болото больше, чем «у них» — государства!
Васюганские болота — самое большое болото в мире. Его площадь определяют весьма приблизительно — от 5 500 000 гектаров, что составляет около 55 тыс. км2, что больше Эстонии (45 226 км2) или Боснии и Герцеговины (51 129 км2) и уж гораздо больше Дании (42 895 км2) или Нидерландов (41 526 км2).
То есть на территории болот могло бы разместиться государство с населением в 5 693 085 человек (население Дании) или 8 419 600 человек, как в Швейцарии. Но на самом деле население здесь практически отсутствует.
Васюганские болота имеют огромный запас чистой воды, объем которой оценивают в 400 км3. По подсчетам ученых, на болотах расположено не менее 800 тыс. озер, но расположены они по большей части в северных районах Васюганской тундры.
Но самое главное: Васюганские болота — это огромные «легкие» планеты, которые охлаждают ее от перегрева и поглощают углерод, накапливая его в торфе и смягчая этим парниковый эффект. Болото поглощает за год до 10 млн тонн углекислого газа и производит около 4 млн тонн кислорода. Запасы торфа Васюганской тундры составляют больше 1 млрд т.
Оно живое!
Еще одна поразительная вещь — возраст болот составляет всего-навсего 10 тыс. лет; три четверти площади заболоченной местности возникли за последние пятьсот лет. Новое болото возникло из слияния 19 отдельных болот и продолжает расти, захватывая все новые и новые территории. Об этом говорит статья «Современное заболачивание на Васюгане» гидрологов Л. И. Инишевой, К. И. Кобак и Н. Г. Инишева. За год Васюганские болота увеличивается на 800 га. В этом краю прямо на глазах идут геологические процессы — появление новых залежей торфа, новых водоразделов, образование новых озер, ручьев и рек.
Здесь жила неизвестная цивилизация
С точки зрения археолога, болота Васюганской тундры не изучены. Летом этому препятствует топь, комары и гнус, а зимой изыскания невозможны.
И. Г. Глушков в своей книге «Кротовская культура на Иртыше» рассказывает, что когда-то давно здесь жили люди Устьтартасской, Одиновской и Кротовской культур, которые датируются XVI—X веками до нашей эры. Они жили в полуземлянках площадью до 160 м2, занимались скотоводством и охотой, ловили рыбу и хоронили покойников головой на северо-восток, клали в могилы родичам бронзовые кинжалы, топоры, булавы из мрамора, украшения из костей в виде змей и медведей, серьги и височные кольца, кувшины и круглые шары.
На берегу реки Варен-Игай в 1968 году были найдены знаменитые «Личины Васюганья». Ритуальные маски датируются серединой I тысячелетия нашей эры и считаются вместилищами душ умерших, указывает археолог Л. А. Чиндина в статье «Древние личины из Васюганья».
Здесь обитают самоеды и живут злые боги
На окраинах болот находятся поселения самодийцев-самоедов: селькупов — выходцев из древнего Ирана, носителей уникальной пызырыкской культуры, корни которой уходят в VI—III века до нашей эры. Это именно их предков находят в древних курганах Алтая. Это пызырыкцы щедро татуировали свои тела и мумифицировали погибших родичей. Это их злые божества обитают на просторах Васюганских болот, пугая заблудившегося охотника и изнеженного городского туриста.
Среди злых духов самодийцы особо почитают семикрылого медведя — Шелаба или Шелабкуба, олицетворяющего собой дьявола, который имеет еще две ипостаси — орла с железными перьями и огромного змея. Где-то в дебрях болот живет и мифическая медведица-людоедка, наведывающаяся в стойбища селькупов за человечинкой.
Селькупы верят, что каждый человек после смерти становится медведем, и потому считают зверя своим ближайшим родственником и поклоняются ему. Как писал автор XVIII века Г. Новицкий, у самоедов шкуре медведя воздавались божественные почести — перед ней плясали, пели и ее целовали с почтением. Если приходилось убивать медведя, перед ним извинялись и… сваливали все на русских. Медведей-людоедов здесь принято оправдывать промашкой человека или его проступками.
Но и это может погубить человек
Бесконтрольное браконьерство в лихие 1990-е, добыча нефти и газа — все это может уничтожить этот девственно чистый край. В результате промышленных разработок в торфе накапливаются опасные вещества — свинец, кадмий. Загрязнение болот ядовитым ракетным топливом происходит из-за частых падений в район Васюганской тундры ступеней космических кораблей, запускаемых с Байконура. Деревни на окраинах болота, заброшенные властями, постепенно вымирают и исчезают.
А ведь именно здесь обитает редкий кроншнеп, исчезнувший на остальной территории России, здесь живут охраняемые сокол-сапсан, стерх, степной лунь, большой подорлик, орел-белохвост, скопа, лебедь-кликун, черный аист, выхухоль, соболь, колонок, выдры и почти истребленный в 1990-е северный олень.
По данным ТАСС, в 2017 году был создан Васюганский заповедник площадью в 614 800 га в Томской и в Новосибирской областях, но год спустя его объединили с заповедником «Кузнецкий Алатау». Теперь управлять Васюганской тундрой будет филиал этого заповедника. Насколько это будет эффективно, сказать сложно. Есть надежда, что болота возьмет под охрану международная организация ЮНЕСКО, однако пока этого не произошло.