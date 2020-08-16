Какие тайны хранят Васюганские болота

Васюганские болота расположены на границе нескольких регионов России — Новосибирской, Томской, Тюменской, Омской областей и захватывают часть Ханты-Мансийского автономного округа. Из них берут начало крупные притоки Иртыша и Оби — Васюган, Парабель, Чая, Шегарка, река Омь, реки Тара, Шиш, М. Тарас.

Согласно данным гидролога Михаила Александрович Здвижкова (работа «Гидрохимия Васюганского болотного массива»), заболоченность междуречий здесь составляет 80%, а равнин — свыше 50%. Источником воды становится дождь (11%), грунтовые воды (23%) и снега Сибири — они питают реки на 66%. Высота сугробов зимой здесь достигает метра, снег не тает семь месяцев в году — с октября по апрель.

Да у нас болото больше, чем «у них» — государства!

Васюганские болота — самое большое болото в мире. Его площадь определяют весьма приблизительно — от 5 500 000 гектаров, что составляет около 55 тыс. км2, что больше Эстонии (45 226 км2) или Боснии и Герцеговины (51 129 км2) и уж гораздо больше Дании (42 895 км2) или Нидерландов (41 526 км2).

То есть на территории болот могло бы разместиться государство с населением в 5 693 085 человек (население Дании) или 8 419 600 человек, как в Швейцарии. Но на самом деле население здесь практически отсутствует.

Васюганские болота имеют огромный запас чистой воды, объем которой оценивают в 400 км3. По подсчетам ученых, на болотах расположено не менее 800 тыс. озер, но расположены они по большей части в северных районах Васюганской тундры.

Но самое главное: Васюганские болота — это огромные «легкие» планеты, которые охлаждают ее от перегрева и поглощают углерод, накапливая его в торфе и смягчая этим парниковый эффект. Болото поглощает за год до 10 млн тонн углекислого газа и производит около 4 млн тонн кислорода. Запасы торфа Васюганской тундры составляют больше 1 млрд т.

Оно живое!

Еще одна поразительная вещь — возраст болот составляет всего-навсего 10 тыс. лет; три четверти площади заболоченной местности возникли за последние пятьсот лет. Новое болото возникло из слияния 19 отдельных болот и продолжает расти, захватывая все новые и новые территории. Об этом говорит статья «Современное заболачивание на Васюгане» гидрологов Л. И. Инишевой, К. И. Кобак и Н. Г. Инишева. За год Васюганские болота увеличивается на 800 га. В этом краю прямо на глазах идут геологические процессы — появление новых залежей торфа, новых водоразделов, образование новых озер, ручьев и рек.

Здесь жила неизвестная цивилизация

С точки зрения археолога, болота Васюганской тундры не изучены. Летом этому препятствует топь, комары и гнус, а зимой изыскания невозможны.

И. Г. Глушков в своей книге «Кротовская культура на Иртыше» рассказывает, что когда-то давно здесь жили люди Устьтартасской, Одиновской и Кротовской культур, которые датируются XVI—X веками до нашей эры. Они жили в полуземлянках площадью до 160 м2, занимались скотоводством и охотой, ловили рыбу и хоронили покойников головой на северо-восток, клали в могилы родичам бронзовые кинжалы, топоры, булавы из мрамора, украшения из костей в виде змей и медведей, серьги и височные кольца, кувшины и круглые шары.

На берегу реки Варен-Игай в 1968 году были найдены знаменитые «Личины Васюганья». Ритуальные маски датируются серединой I тысячелетия нашей эры и считаются вместилищами душ умерших, указывает археолог Л. А. Чиндина в статье «Древние личины из Васюганья».

Здесь обитают самоеды и живут злые боги

На окраинах болот находятся поселения самодийцев-самоедов: селькупов — выходцев из древнего Ирана, носителей уникальной пызырыкской культуры, корни которой уходят в VI—III века до нашей эры. Это именно их предков находят в древних курганах Алтая. Это пызырыкцы щедро татуировали свои тела и мумифицировали погибших родичей. Это их злые божества обитают на просторах Васюганских болот, пугая заблудившегося охотника и изнеженного городского туриста.

Среди злых духов самодийцы особо почитают семикрылого медведя — Шелаба или Шелабкуба, олицетворяющего собой дьявола, который имеет еще две ипостаси — орла с железными перьями и огромного змея. Где-то в дебрях болот живет и мифическая медведица-людоедка, наведывающаяся в стойбища селькупов за человечинкой.

Селькупы верят, что каждый человек после смерти становится медведем, и потому считают зверя своим ближайшим родственником и поклоняются ему. Как писал автор XVIII века Г. Новицкий, у самоедов шкуре медведя воздавались божественные почести — перед ней плясали, пели и ее целовали с почтением. Если приходилось убивать медведя, перед ним извинялись и… сваливали все на русских. Медведей-людоедов здесь принято оправдывать промашкой человека или его проступками.

Но и это может погубить человек

Бесконтрольное браконьерство в лихие 1990-е, добыча нефти и газа — все это может уничтожить этот девственно чистый край. В результате промышленных разработок в торфе накапливаются опасные вещества — свинец, кадмий. Загрязнение болот ядовитым ракетным топливом происходит из-за частых падений в район Васюганской тундры ступеней космических кораблей, запускаемых с Байконура. Деревни на окраинах болота, заброшенные властями, постепенно вымирают и исчезают.

А ведь именно здесь обитает редкий кроншнеп, исчезнувший на остальной территории России, здесь живут охраняемые сокол-сапсан, стерх, степной лунь, большой подорлик, орел-белохвост, скопа, лебедь-кликун, черный аист, выхухоль, соболь, колонок, выдры и почти истребленный в 1990-е северный олень.