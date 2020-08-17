Фотографу удалось заснять жуткую «медузу»

Похожие на щупальца красные молнии называют спрайтами. По данным Европейского космического агентства, это сверхбыстрые электрические разряды, которые с треском проходят через верхние слои атмосферы — на высоте от 60 до 80 километров — и движутся в космос.

Это редкое явление: оно длится всего десятые доли секунды, и его трудно увидеть с земли, поскольку оно обычно скрыто грозовыми облаками. Но Стивену Хаммелу, удался редкий кадр одного из этих спрайтов.

Некоторые спрайты, подобные тому, что сфотографировал Хаммел, имеют форму медуз. Другие представляют собой просто вертикальные столбы красного света с извивающимися вниз усиками.

Спрайты могут быть огромными — тот, который сфотографировал Хаммел, был «около 45 километров в длину и 45 км в высоту», — сказал он. Некоторые из них видны на расстоянии более 500 километров.

Они возникают из-за того, что молния, ударяя в Землю, имеет тенденцию выделять положительную электрическую энергию, которую необходимо уравновесить равной и противоположно заряженной энергией в другом месте неба. Итак, спрайты — это электрические разряды, которые уравновешивают уравнение.

«Чем сильнее шторм и чем больше молний он производит, тем выше вероятность появления спрайта», — сказал Хаммел.

Хотя спрайты похожи на обычную молнию, которая стреляет между электрически заряженным воздухом, облаками и землей, спрайты происходят гораздо дальше от поверхности Земли.

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Иногда астронавты замечают их с Международной космической станции.

Когда спрайт вспыхивает, он становится красным из-за азота, высоко в атмосфере Земли. Газ возбуждается электрическим разрядом и излучает красное свечение.