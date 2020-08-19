«Новое Радио» раскроет секреты нового сезона

20 августа «Новое Радио» при поддержке TikTok проведёт в столичном фудмолле ДЕПО супервечеринку. На сцене «Новое Радио Party» выступят самые популярные тиктокеры страны и известные музыканты.

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«Слушателей нашей станции в новом сезоне вещания ждёт много сюрпризов! В том числе, впервые в отечественном радиоэфире — масштабная коллаборация с TikTok. Потому что любовь его пользователей к оригинальным аудио— и видеоэкспериментам созвучна ценностям «Нового Радио». Сегодня эта социальная сеть — один из важнейших драйверов продвижения музыкального контента. Многие хиты, занимающие первые места в чартах радиостанций и топе Shazam, начинали свой путь именно в этом сервисе».

Всю информацию о «Новое Радио Party» можно узнать в эфире станции и на newradio.ru. Прямая видеотрансляция вечеринки будет доступна на страницах «Нового Радио» в TikTok и ВКонтакте.

«Новое Радио» — мультиформатный проект, объединяющий эксклюзивные технологии аудио и видео. Благодаря визуализации слушатели станции всегда в курсе основных музыкальных трендов через эфирные активности и уникальные проекты как в FM, так и в digital-сегменте. Ежедневная аудитория «Нового Радио» составляет более 3 млн, еженедельная — более 7,7 млн россиян, доля рынка по аудитории — 1,6%. По продолжительности прослушивания за сутки «Новое Радио» занимает первое место среди музыкальных национальных станций*. В его эфире звучат только суперхиты и суперновинки от самых ярких и популярных российских исполнителей. Сегодня сеть вещания станции насчитывает 142 пункта установки передатчиков в России, Белоруссии, Литве, Молдове, Таджикистане и Таиланде. Генеральный продюсер «Нового Радио» — Роман Емельянов.

*Mediascope, Radio Index — Россия 0+, возраст 12+, ЯНВАРЬ — АПРЕЛЬ 2020, Daily Reach, AQH Share (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч), TSL Daily.