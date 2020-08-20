Артисты «ШАХМАТ» готовятся стать чемпионами мира 

Первая репетиция мюзикла «ШАХМАТЫ» началась с уникального мастер-класса от лучших специалистов Федерации шахмат России.

Для актеров и постановочной команды сбор труппы мюзикла начался с полного погружения в мир шахмат. Представитель ФШР, куратор Музея шахмат, историк Дмитрий Олейников и комментатор, тренер, гроссмейстер Евгений Мирошниченко провели уникальный мастер-класс. Причем эксперты не только разыгрывали партию на оригинальной доске с «историческими» шахматными часами, но и увлекательно делились различными фактами из мира шахмат — рассказывали о привычках и суевериях гроссмейстеров, о подготовке в игре и психологических уловках во время нее, о роли супругов и секундантов в карьере и жизни выдающихся шахматистов, о методах давления на оппонента на матче. Исполнители главных ролей Александр Бобров Александр Суханов под руководством экспертов сами сыграли шахматную партию, учитывая все профессиональные советы: от тонкостей при расстановке фигур до правильной постановки рук во время игры.

Пресс-служба Театра МДМ

«Как регламентируются отношения шахматиста и секунданта?», «Кто следит за положением фигур на шахматной доске?», «Какие есть правила поведения во время матча?», «Каково быть женой шахматиста?», «Какие сложности в профессии арбитра и секунданта?» — актеры мюзикла не скупились на вопросы.

«Между актером и шахматистом немало общего, — уверен Евгений Мирошниченко. — Когда я сажусь за шахматную доску, я как-бы проживаю другую жизнь: за шахматами я пребываю в некоем измененном состоянии. Эта игра неявная и невербальная, она скрыта от посторонних наблюдателей, наш внутренний диалог понятен только нам двоим: мне и противнику… С Дмитрием Богачевым и Евгением Писаревым мы договорились, что продолжим консультировать и режиссера, и актеров шахматным приемам и навыкам, чтобы сделать шахматную историю внутри спектакля максимально достоверной. Само отношение продюсера и постановщиков мюзикла удивляет и радует, ведь в искусстве прежде к шахматам никогда не было серьезного отношения. Взять, например, голливудское кино — они снимают фильмы с бешеным бюджетом, а на столе в кадре неправильно расставлены шахматные фигуры. Наша задача помочь постановщикам и артистам избежать таких ошибок. Ведь непрофессионализм и некомпетентность становятся очевидными даже по движению руки игрока».

Как стало понятно из мастер-класса, неважные для обывателя мелочи на самом деле играют огромную роль не только для шахматистов, но и для постановочной команды — каждая деталь может рассказать о целом спектре эмоций, а эмоции в мюзикле «ШАХМАТЫ» зашкаливают. Ведь спектакль повествует не только о противостоянии двух гроссмейстеров на фоне холодной войны, а прежде всего о непростой человеческой судьбе, хитросплетениях человеческих отношений, сложности выбора и о том, как сделать правильный ход.

Пресс-служба Театра МДМ

«Мое знакомство с игрой началось с поединка Фишера и Спасского, — поделился Дмитрий Олейников. — Известно, что в основу мюзикла «ШАХМАТЫ» легли два матча: именно этот и между Корчным и Карповым. Помню, мы отдыхали с родителями в Крыму и все на пляже только и говорили про шахматы: «Фишер прозевал фигуру! Фишер отдал слона!..» В мюзикл на сцену по замыслу авторов в результате работы режиссера, хореографа, художников, а затем актеров и музыкантов выводятся на сцену не только игроки с их переживаниями и эмоциями, но и эмоции самих шахматных фигур. В явном виде разыгрывается безумное действо, которое обычно скрыто от посторонних глаз внутри самих шахматистов. В спектакле они танцуют, поют, вступают в конфликт, ссорятся, мирятся, влюбляются, расходятся, совершают подвиги и предают — и все это передает то, что происходит на шахматной доске».

Примечательно, что на традиционную встречу артистов с командой постановщиков впервые были приглашены зрители, которые первыми приобрели билеты на мюзикл, и самые преданные поклонники музыкального театра. У них была возможность услышать подробности работы над проектом из первых рук:

«Сегодня — спустя полтора года после начала работы творческой команды над российской постановкой мюзикла «ШАХМАТЫ» — сбором труппы и первой репетицией мы вышли на финишную прямую подготовки к премьере, — отметил продюсер Дмитрий Богачев. — В настоящий момент, помимо труппы и оркестра, эстафету подхватили дизайнеры и пошивочный цех, занятые изготовлением сотен костюмов, мастерские в Германии, Бельгии и Голландии, отвечающие за многоуровневые мультимедийные полностью автоматизированные декорации мюзикла, художники по свету и звуку, видеодизайнеры и поставщики оборудования из Англии и Испании, обеспечивающие звуковой и световой дизайн нашей постановки. Работать приходится в круглосуточном режиме: днем репетиции, ночью монтаж и настройка оборудования. Одновременно в Театре МДМ днем и ночью работают около 200 человек, чтобы 17 октября мы смогли представить наш новый мюзикл на суд зрителей… Сегодняшний сбор труппы с погружением артистов в удивительный мир шахмат благодаря участию в нем Федерации шахмат России — это важнейшая веха на пути к премьере».

Режиссер постановки Евгений Писарев также не скрывал своей радости от начала репетиционного процесса:

«У нас замечательная творческая команда и команда артистов! Мы работаем с совершенно уникальным материалом: потрясающей музыкой и очень яркой и глубокой драматической историей. Герои постановки страстные, объемные, совершающие ошибки, влюбляющиеся, скандалящие, разрывающие отношения друг с другом, делающие в жизни, в отличие от шахматной игры, много неверных ходов… Если у нас получится наполнить спектакль живыми персонажами и их эмоциями так, как это задумывали авторы, мы точно победим!»

Общение труппы с мастерами шахматной доски и с первыми зрителями убедило актеров, что во время репетиций им предстоит кропотливая работа не только над вокалом и хореографией, но и над постижением искусства шахмат. Какой получится эта партия, можно будет увидеть уже с 17 октября в Театре МДМ.