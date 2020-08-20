Артисты «ШАХМАТ» готовятся стать чемпионами мира 

«Между актером и шахматистом немало общего, — уверен Евгений Мирошниченко. — Когда я сажусь за шахматную доску, я как-бы проживаю другую жизнь: за шахматами я пребываю в некоем измененном состоянии. Эта игра неявная и невербальная, она скрыта от посторонних наблюдателей, наш внутренний диалог понятен только нам двоим: мне и противнику… С Дмитрием Богачевым и Евгением Писаревым мы договорились, что продолжим консультировать и режиссера, и актеров шахматным приемам и навыкам, чтобы сделать шахматную историю внутри спектакля максимально достоверной. Само отношение продюсера и постановщиков мюзикла удивляет и радует, ведь в искусстве прежде к шахматам никогда не было серьезного отношения. Взять, например, голливудское кино — они снимают фильмы с бешеным бюджетом, а на столе в кадре неправильно расставлены шахматные фигуры. Наша задача помочь постановщикам и артистам избежать таких ошибок. Ведь непрофессионализм и некомпетентность становятся очевидными даже по движению руки игрока».
«Мое знакомство с игрой началось с поединка Фишера и Спасского, — поделился Дмитрий Олейников. — Известно, что в основу мюзикла «ШАХМАТЫ» легли два матча: именно этот и между Корчным и Карповым. Помню, мы отдыхали с родителями в Крыму и все на пляже только и говорили про шахматы: «Фишер прозевал фигуру! Фишер отдал слона!..» В мюзикл на сцену по замыслу авторов в результате работы режиссера, хореографа, художников, а затем актеров и музыкантов выводятся на сцену не только игроки с их переживаниями и эмоциями, но и эмоции самих шахматных фигур. В явном виде разыгрывается безумное действо, которое обычно скрыто от посторонних глаз внутри самих шахматистов. В спектакле они танцуют, поют, вступают в конфликт, ссорятся, мирятся, влюбляются, расходятся, совершают подвиги и предают — и все это передает то, что происходит на шахматной доске».
«Сегодня — спустя полтора года после начала работы творческой команды над российской постановкой мюзикла «ШАХМАТЫ» — сбором труппы и первой репетицией мы вышли на финишную прямую подготовки к премьере, — отметил продюсер Дмитрий Богачев. — В настоящий момент, помимо труппы и оркестра, эстафету подхватили дизайнеры и пошивочный цех, занятые изготовлением сотен костюмов, мастерские в Германии, Бельгии и Голландии, отвечающие за многоуровневые мультимедийные полностью автоматизированные декорации мюзикла, художники по свету и звуку, видеодизайнеры и поставщики оборудования из Англии и Испании, обеспечивающие звуковой и световой дизайн нашей постановки. Работать приходится в круглосуточном режиме: днем репетиции, ночью монтаж и настройка оборудования. Одновременно в Театре МДМ днем и ночью работают около 200 человек, чтобы 17 октября мы смогли представить наш новый мюзикл на суд зрителей… Сегодняшний сбор труппы с погружением артистов в удивительный мир шахмат благодаря участию в нем Федерации шахмат России — это важнейшая веха на пути к премьере».
«У нас замечательная творческая команда и команда артистов! Мы работаем с совершенно уникальным материалом: потрясающей музыкой и очень яркой и глубокой драматической историей. Герои постановки страстные, объемные, совершающие ошибки, влюбляющиеся, скандалящие, разрывающие отношения друг с другом, делающие в жизни, в отличие от шахматной игры, много неверных ходов… Если у нас получится наполнить спектакль живыми персонажами и их эмоциями так, как это задумывали авторы, мы точно победим!»