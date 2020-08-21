Зачем в Германии установили поддельные остановки 

Попадая в незнакомую страну, мы так или иначе подмечаем непривычные для нас городские решения. К примеру, если в Японии туристы поражаются прозрачным туалетам, то в Германии многих удивляют поддельные остановки. Для чего они нужны? Разбирался "Рамблер".

Поддельные остановки неслучайно называются именно так: выглядят они как обычные остановки общественного транспорта, однако транспорт возле них никогда не остановится — ни муниципальный, ни частный.

Такие конструкции, как правило, устанавливают вблизи больниц, пансионатов и домов престарелых, где проживают пациенты с деменцией, болезнью Альцгеймера и умственными отклонениями.

Подопечные клиник, страдающие от данных недугов, нередко пытаются сбежать от врачей и куда-нибудь уехать. Оказавшись на поддельной остановке, они остаются там в ожидании транспорта, который разумеется не приходит.

Пока пациенты ожидают автобуса, работники медучреждения успевают обнаружить беглецов и вернуть их в клинику.