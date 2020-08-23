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Ученые организовали музыкальный концерт для изучения коронавируса 

Lenta.ru и ещё 6 8 часов назад
Ученые провели коронавирусный концерт с сотнями людей
Фото: Газета.Ru
Ученые из Галле-Виттенбергского университета организовали в Лейпциге концерт немецкого поп-исполнителя Тима Бенджко для изучения распространение коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
В субботу, 22 августа в Лейпциге в течение дня проходило три музыкальных концерта. В них были смоделированы разные условия, например, на одном из концертов зрители соблюдали социальную дистанцию, а на другом — нет.
Более 1400 зрителей надели специальные датчики, которые позволяли отслеживать их передвижения. Также были предоставлены флуоресцентные дезинфицирующие средства, с помощью которых ученые смогли бы выяснить, к каким поверхностям испытуемые прикасались особенно часто. Специалисты в том числе отследили распространение инфекции в воздухе частиц, которые могли переносить вирус.
Руководитель исследования Стефан Моринц пояснил, что это не был концерт в общепринятом смысле этого слова. «Это исследование, в котором мы инсценируем концерт», — отметил он.
Все участники исследования заранее прошли тест на COVID-19, в зале все они должны были надеть маски FFP2. В ходе исследования ученые намерены вывести математическую модель, благодаря которой можно будет оценить риск вспышки коронавируса после массового мероприятия в закрытом помещении. Результаты исследования могут быть получены осенью.
Ранее ученые из Университета штата Канзас (США) обнаружили слабое место коронавируса. Специалисты использовали найденные ингибиторы протеаз на лабораторных мышах, зараженных коронавирусом MERS. По словам ученых, набор лекарственных средств позволяет блокировать размножение не только MERS, но и коронавирусов MERS-CoV и SARS-CoV-2, распространенных среди людей.
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