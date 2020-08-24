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Cамые дерзкие побеги из легендарной тюрьмы 

Русская семерка 17 часов назад
Cамые дерзкие побеги из легендарной тюрьмы
Фото: Wikipedia.org
«Бутырка» — легендарный следственный изолятор, расположенный в Москве. Многим нашим гражданам он известен по фильму «17 мгновений весны» — именно там снимали тюремные сцены картины. Длинные коридоры, решетки, сетки, бдительная охрана — все свидетельствовало о том, что убежать из изолятора не получится. В реальности же из Бутырской тюрьмы сбегали, и не раз, правда, уже в постсоветское время.

Лихие 90-е

В первый раз из Бутырской тюрьмы удалось совершить побег в 1992 году. Беглецами были два уголовника, которые сумели выбраться из прогулочного дворика, располагавшегося на крыше основного корпуса изолятора. Они добежали незамеченными до края здания и сиганули вниз на небольшую пристройку.
Самое удивительное, что заключенные, одетые в бушлаты и имевшие характерный вид арестантов, без проблем прошли через проходную на улицу. Видимо, всеобщий бардак и хаос, наступивший после распада СССР, не обошел стороной и «Бутырку». Впрочем, разгуливали на свободе беглецы недолго, через пару дней их поймали.
Другой примечательный случай произошел в июне 1996 года. Уроженца Саратовской области 26-летняя Наталья Сухожердева получила пять лет за незаконные валютные сделки и хранение оружия. Осужденная приговор обжаловала. Своей участи Сухожердева дожидалась в Бутырской тюрьме.
Шансов на удовлетворение апелляции было мало, поэтому она решила устроить побег с помощью своей сокамерницы, которую со дня на день должны были освободить. Сухожердева договорилась, что выйдет на свободу вместо нее, а та спустя пару дней возмутится, почему ее не отпускают на волю.
Досконально выучив факты из биографии подельницы, что было нужно при отчете во время освобождения из следственного изолятора, бывшая студентка спокойно покинула «Бутырку». Правоохранители никакого подвоха не заметили.
Лишь на следующий день, когда подельница Сухожердевой подняла возмущение, обстоятельства побега были раскрыты. Но гуляла ушлая экс-студентка недолго, и была задержана через несколько дней на одном из столичных рынков.

«Нулевые»

Похожим образом сбежал из Бутырского СИЗО в марте 2000 года грузинский налетчик. Он договорился поменяться ролями со своим сокамерником, который ожидал окончания следствия. Подмена должна была произойти в день, когда мужчину повезут в суд на оглашение оправдательного вердикта.
В назначенный день вместо ожидавшего освобождения арестанта в суд поехал налетчик. Там он спокойно выслушал вердикт фемиды, с него сняли наручники, и преступник невозмутимо покинул здание суда. Но и его вскоре поймали.
Еще один громкий побег был совершен осенью 2011 года тремя рецидивистами. С помощью ложек они сделали дыру в цементном полу, достали плитки, после чего в течение нескольких дней прокопали ход в коллектор. Через него злоумышленники и оказались на воле. Первых двух из них поймали достаточно быстро, второй же скрывался полтора года.

Белорусский человек-паук

Один из самых дерзких побегов был совершен 22 марта 2010 года уроженцем Белоруссии Виталием Островским. Вместе с сокамерником его повели в помывочную. Рядом с санпропускником Островский оттолкнул надзирателя и бросился наутек. Правоохранитель не побежал вслед беглецу, побоявшись оставить второго арестанта.
Островский между тем выбежал во двор, который через 10 метров заканчивался высокой кирпичной оградой. Словно человек-паук беглец с бешеной скоростью начал карабкаться наверх, ловки цепляясь за маленькие выступы в стене. Все было настолько стремительно, что дежуривший на вышке охранник ничего не заметил.
Злоумышленник ловко перемахнул через забор «Бутырки» и убежал в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что Островский был чемпионом Белоруссии по паркуру. Задержали ловкача через два года в Финляндии.
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