Комнату из фильма «Брат 2» сдают за 15 тысяч в месяц 

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В Москве сдается комната Данилы Багрова из фильма "Брат 2". По словам собственника, именно в коммунальной квартире у станции метро "Динамо" проживал герой Алексея Балабанова . Об этом сообщает telegram-канал Mash.

Помещение в коммунальной квартире собственник готов сдать за 15 тысяч рублей в месяц. В квартире проживают еще шесть человек.

В комнате сделан ремонт, а также установлена новая мебель. Обстановка из "Брата 2" не сохранилась.