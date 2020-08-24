Комнату из фильма «Брат 2» сдают за 15 тысяч в месяц 

В Москве сдается комната Данилы Багрова из фильма "Брат 2". По словам собственника, именно в коммунальной квартире у станции метро "Динамо" проживал герой Алексея Балабанова. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Помещение в коммунальной квартире собственник готов сдать за 15 тысяч рублей в месяц. В квартире проживают еще шесть человек.
В комнате сделан ремонт, а также установлена новая мебель. Обстановка из "Брата 2" не сохранилась.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как актер из "Брата" стал президентом.