ТНТ MUSIC объявляет кастинг ведущих

Музыкальный телеканал ТНТ MUSIC ищет новых ведущих в свою команду. Попробовать свои силы и поучаствовать в кастинге может любой желающий, достаточно выложить в соц сети короткую видео-визитку с хештегом #тнтмьюзиккастинг.

Фото: ТНТ ТНТ

ТНТ MUSIC объявляет о старте масштабного кастинга ведущих. Если ты разбираешься в музыке и молодежных трендах, хочешь быть в центре событий и общаться со звездами, а также просто стать ведущим одного из телевизионных проектов телеканала ТНТ MUSIC, мы ждём тебя в нашей команде! Участвуй в кастинге, пройди все этапы и попади на музыкальный канал ТНТ MUSIC.

Попробовать свои силы могут все, кому исполнилось 18 лет. Всё просто:

Запиши короткое видео о том, почему хочешь быть ведущим телеканала ТНТ MUSIC, и почему мы должны выбрать именно тебя. Загрузи это видео с хештегом #ТНТМЬЮЗИККАСТИНГ в одну из своих соц. сетей до 1 сентября (и не забудь, что твой аккаунт должен быть открыт, чтобы мы нашли твою работу).

Авторы 20 самых ярких видео перейдут на второй этап и примут участие в оффлайн-кастинге в студии ТНТ MUSIC в Москве.

Уже по итогам живого кастинга в финал пройдут 5 парней и 5 девушек. Им предстоит принять участие в серии мастер-классов от ведущих и экспертов ТНТ MUSIC. Ребята узнают, как готовиться к съемкам и вести себя в кадре, как брать интервью у артистов и как подготовить хороший новостной сюжет, как разработать авторский тв-проект и много чего еще, что сильно поможет каждому в дальнейшей работе.

После обучения финалистов разделят на пять пар, и каждая пара должна будет подготовить свой собственный видеопроект. Экспертный состав ТНТ MUSIC оценит работу каждой пары и назовёт имена счастливчиков, кому предложат работу мечты.

За всем процессом кастинга можно будет наблюдать в эфире ТНТ MUSIC, а также на сайте www.tntmusic.ru.