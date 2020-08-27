Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Санкт-Петербурге прошел Международный Музыкальный Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» 

Партнерский материал 2 часа назад
В Петербурге прошел «Белые ночи Санкт-Петербурга»
Фото: А.Федечко
В Санкт-Петербурге при поддержке Русского Радио прошли уникальные для периода пандемии концерты: #ГлавноеМузыкальноеСобытиеЛета — Международный Музыкальный Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». Не смотря на чрезвычайно сложные для шоу-индустрии времена, этот яркий проект с многолетней историей жив в новом актуальном формате и ставит целью поднять всем настроение и вдохновить артистов и их поклонников на веру в лучшее!
В 2020 году, в связи с эпидемиологической обстановкой, фестиваль проходит без публики в зале. Однако трансляцию праздника музыки можно будет увидеть на центральных телеканалах и на популярных интернет-платформах. В качестве звездных гостей на сцену Ледового дворца вышли: Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Дима Билан, Николай Басков, группа «Земляне», Александр Серов, #2Маши, Ёлка, ЮрКисс, ВладиМир, Диана Арбенина, Валерий Меладзе и еще многие, многие другие суперзвезды российского шоу-бизнеса. Бессменная ведущая фестиваля — Елена Север.
А. Федечко
Участников фестиваля и его зрителей поприветствовал специальным письмом Президент России Владимир Владимирович Путин. Руководитель страны отметил насыщенную программу «Белых ночей Санкт-Петербурга — 2020», громкие имена участников и традиционную теплую дружескую атмосферу концертов. Приветствие Президента зачитал со сцены Ледового дворца Губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов, добавив от себя, что каким бы сложным ни было время, организация фестиваля осуществлена на очень высоком уровне.
Уже более 25 лет фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» становится одним из самых грандиозных и любимых мероприятий в сфере популярной музыки не только в России, но и во всей Восточной Европе. Фестиваль традиционно собирает известных российских и мировых артистов. На его сцене в разные годы выступали: A-Ha, Пола Абдул, Анастэйша, Баста Раймс, Эрос Рамазотти, Хулио Иглесиас, Ринго Старр, Deep Purple, Кевин Костнер, Вуди Аллен и многие другие.
А. Федечко
Чтобы освещать работу фестиваля в онлайн режиме, «Русское радио — Санкт-Петербург» ведет прямые трансляции из Ледового дворца, из студии за кулисами. Ее гостями стали практически все гости Фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга», которые рассказали в эфире о своих новостях и о впечатлениях от своего выхода на сцену фестиваля в новом формате. Многие не сговариваясь назвали Международный Музыкальный Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» самым запоминающимся событием этого лета.
А. Федечко
Фестиваль прошел при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.
Генеральный спонсор — ПАО «Газпром».
Информационный партнер — Русское Радио.
Официальные хештеги фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга»:
#wnfestival#БелыеНочиСанктПетербурга
#ГлавноеМузыкальноеСобытиеЛета
Официальный сайт фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга.
Видео дня. Самые пугающие совпадения в истории
Комментарии
Места , Григорий Лепс , Александр Серов , Леонид Агутин , Елка , Кевин Костнер , Валерий Меладзе , Владимир Пресняков , Александр Беглов , Николай Басков , Дима Билан , Диана Арбенина , Хулио Иглесиас , Владимир Путин , Елена Север , Правительство Санкт-Петербурга , Газпром , Русское Радио
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему это наказание считалось самым позорным
Почему это наказание считалось самым позорным
Почему все кошки откликаются на «кис-кис»
Почему все кошки откликаются на «кис-кис»
Зачем советские солдаты в Афганистане варили патроны
Зачем советские солдаты в Афганистане варили патроны
Видео
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
02:20
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
Люди
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
12:30
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
Истории
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
На видео попал похититель женского белья
00:34
На видео попал похититель женского белья
Безумный мир
Тайны, которые похоронили пески Сахары
11:05
Тайны, которые похоронили пески Сахары
Места Истории
Кенгуру устроили боксерский бой в снегу
00:35
Кенгуру устроили боксерский бой в снегу
Безумный мир
Почему дети в СССР так сильно отличались от нынешних
10:40
Почему дети в СССР так сильно отличались от нынешних
Люди Истории
Самые пугающие совпадения в истории
09:30
Самые пугающие совпадения в истории
Истории
Как юная американка решилась написать Андропову
02:44
Как юная американка решилась написать Андропову
Люди Истории
Кусок скалы рухнул в озеро на глазах туристов
00:57
Кусок скалы рухнул в озеро на глазах туристов
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение