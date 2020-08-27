В Петербурге прошел «Белые ночи Санкт-Петербурга»

В Санкт-Петербурге при поддержке Русского Радио прошли уникальные для периода пандемии концерты: #ГлавноеМузыкальноеСобытиеЛета — Международный Музыкальный Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». Не смотря на чрезвычайно сложные для шоу-индустрии времена, этот яркий проект с многолетней историей жив в новом актуальном формате и ставит целью поднять всем настроение и вдохновить артистов и их поклонников на веру в лучшее!

А. Федечко

Участников фестиваля и его зрителей поприветствовал специальным письмом Президент России Владимир Владимирович Путин . Руководитель страны отметил насыщенную программу «Белых ночей Санкт-Петербурга — 2020», громкие имена участников и традиционную теплую дружескую атмосферу концертов. Приветствие Президента зачитал со сцены Ледового дворца Губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов , добавив от себя, что каким бы сложным ни было время, организация фестиваля осуществлена на очень высоком уровне.

Уже более 25 лет фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» становится одним из самых грандиозных и любимых мероприятий в сфере популярной музыки не только в России, но и во всей Восточной Европе. Фестиваль традиционно собирает известных российских и мировых артистов. На его сцене в разные годы выступали: A-Ha, Пола Абдул, Анастэйша, Баста Раймс, Эрос Рамазотти, Хулио Иглесиас , Ринго Старр, Deep Purple, Кевин Костнер , Вуди Аллен и многие другие.

А. Федечко

Чтобы освещать работу фестиваля в онлайн режиме, «Русское радио — Санкт-Петербург» ведет прямые трансляции из Ледового дворца, из студии за кулисами. Ее гостями стали практически все гости Фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга», которые рассказали в эфире о своих новостях и о впечатлениях от своего выхода на сцену фестиваля в новом формате. Многие не сговариваясь назвали Международный Музыкальный Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» самым запоминающимся событием этого лета.

А. Федечко

Информационный партнер — Русское Радио.

Официальные хештеги фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга»:

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