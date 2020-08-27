Премия «ЖАРА Music Awards» в киноцентре «Октябрь»

4 сентября 2020 в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоится премьера киноконцерта музыкальной премии в online-формате «ЖАРА Music Awards». Уникальный фильм-концерт с оригинальными номерами был снят на песни победителей в разных неповторимых локациях — съемки проходили в Третьяковской галерее, Океанариуме (со сценами в огромном аквариуме с рыбами), на гольф-поле, теннисном корте, на причале во время заката, в цветочной оранжерее, кинотеатре, концертном зале, на природе и т.д.

«Новая реальность дает нам новые идеи и интересные возможности. В какой-то момент стало понятно, что проведение премии в традиционном формате в этом году невозможно. Но мы, артисты, скучаем без своего зрителя, продолжаем петь для вас и стараемся не упускать любые возможности», — сообщил EMIN.

В номинантах online-премии «ЖАРА Music Awards» представлены:

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Среди гостей ожидаются номинанты премии и другие звезды кино и шоу-бизнеса.

«Многие музыкальные премии перенесли на следующий год. Мы решили, что артисты должны получить заслуженные награды, а зрители — увидеть любимых исполнителей, пусть и в непривычном формате. Для нас это тоже уникальный опыт. Все клипы — это 100% эксклюзивный видео-контент. Надеемся, зрителям понравится», — говорит Лена Боска, генеральный продюсер премии «ЖАРА Music Awards».

Партнерский материал

Перед показом фильма-концерта состоится public talk c артистами.

5 сентября первую online-премию «ЖАРА Music Awards» можно будет увидеть на музыкальном телеканале ЖАРА TV.