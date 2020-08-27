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Премия «ЖАРА Music Awards» впервые пройдет в digital-формате в киноцентре «Октябрь» 

Партнерский материал 7 часов назад
Премия «ЖАРА Music Awards» в киноцентре «Октябрь»
Фото: Партнерский материал
4 сентября 2020 в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоится премьера киноконцерта музыкальной премии в online-формате «ЖАРА Music Awards». Уникальный фильм-концерт с оригинальными номерами был снят на песни победителей в разных неповторимых локациях — съемки проходили в Третьяковской галерее, Океанариуме (со сценами в огромном аквариуме с рыбами), на гольф-поле, теннисном корте, на причале во время заката, в цветочной оранжерее, кинотеатре, концертном зале, на природе и т.д.

«Новая реальность дает нам новые идеи и интересные возможности. В какой-то момент стало понятно, что проведение премии в традиционном формате в этом году невозможно. Но мы, артисты, скучаем без своего зрителя, продолжаем петь для вас и стараемся не упускать любые возможности», — сообщил EMIN.

В номинантах online-премии «ЖАРА Music Awards» представлены:
ZIVERT, Макс Барских, Полина Гагарина, Егор Крид, Ани Лорак, JONY, Little Big, LOBODA, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Артур Пирожков, Дима Билан, Юлианна Караулова, MONATIK, Леша Свик, MOT, EMIN, HammAli & Navai, Валерий Меладзе, Artik & Asti, Филипп Киркоров, #2МАШИ, Клава Кока, Мари Краймбрери, NK, Лена Темникова, RASA, Александр Панайотов и многие другие.
Партнерский материал
Ведущие премии — Юлия Барановская и Константин Тарасюк.
Среди гостей ожидаются номинанты премии и другие звезды кино и шоу-бизнеса.

«Многие музыкальные премии перенесли на следующий год. Мы решили, что артисты должны получить заслуженные награды, а зрители — увидеть любимых исполнителей, пусть и в непривычном формате. Для нас это тоже уникальный опыт. Все клипы — это 100% эксклюзивный видео-контент. Надеемся, зрителям понравится», — говорит Лена Боска, генеральный продюсер премии «ЖАРА Music Awards».

Партнерский материал
Перед показом фильма-концерта состоится public talk c артистами.
5 сентября первую online-премию «ЖАРА Music Awards» можно будет увидеть на музыкальном телеканале ЖАРА TV.
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Комментарии
Места , Григорий Лепс , Филипп Киркоров , Крид , Артур Пирожков , Валерий Меладзе , Клава Кока , Лена Темникова , Сергей Лазарев , Макс Барских , Дима Билан , Юлия Барановская , Юлианна Караулова , Полина Гагарина , Александр Панайотов
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