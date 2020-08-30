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Самые безопасные страны в случае конца света 

Полина Алферова 10 часов назад
Самые безопасные страны в случае конца света
Фото: Pixabay
Во время эпидемий, войн или природных катаклизмов люди мечтают найти тихую гавань. В связи с пандемией коронавируса специалисты вновь задумались о том, какие страны являются надежным убежищем. Подробности — в статье «Рамблера».
Ученые Университета Отаго в Данидине определили страны, которые могут стать центрами выживания для человечества. Всего в список вошли 20 государств. В тройке лидеров оказались Австралия, Новая Зеландия и Исландия.
По мнению специалистов, крупные изолированные островные государства лучше всего подходят для того, чтобы пережить глобальные потрясения. Они обладают достаточным количеством ресурсов и технологиями, которые позволят сохранить и возродить цивилизацию. А морские границы предпочтительнее сухопутных, когда речь идет, например, об атаке инфекции. Кроме того, контролировать их гораздо проще.
Также в список двадцати стран вошли Япония, Куба, Ямайка, Барбадос, Фиджи и другие государства. Однако все они уступают лидерам рейтинга в запасах природных ресурсов, энергетической и пищевой независимости.
При комплексной оценке государств специалисты также учитывали социальный капитал и политическую стабильность страны, которые позволят быстро наладить эффективное сотрудничество выживших после глобальной катастрофы.
Исследователи не считают свою теорию универсальной, так как на конечный выбор могут повлиять детали самой глобальной угрозы, а также последствия климатических изменений.
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