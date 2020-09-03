В Англии появилась «долина подгузников» — так жители одного поместья назвали свои дома после проведенного ремонта. Об этом сообщает The Sun.

В поместье Worple в Западном Лондоне местная администрация отремонтировала фасады у 30 домов. В них провели теплоизоляцию, а кирпичную кладку покрасили в желто-горчичный цвет, который жители сравнили с детскими подгузниками и пеленками. Изначально собственникам обещали выкрасить внешнюю отделку домов в нежный цвет магнолии. Однако результат оказался далек от ожиданий. Домовладельцы выразили недовольство тем, что им не предоставили возможность самим решить, как должны выглядеть их дома.

На данный момент собственники домов хотят изменить цвет фасада.

Некоторые из них попытались сделать это самостоятельно, но им велели прекратить работы и вернуть первоначальный вид отделки.

По сообщению BBC News, эту ситуацию взяла под контроль бывший член местного совета Ванесса Смит (Vanessa Smith). Она планирует выяснить, почему им «навязали» этот цвет и как можно решить проблему.

В августе 2020 года строители в Англии превратили дом местной жительницы в настольную игру. Они должны были отремонтировать трещину в заборе, однако просто укрепили его большими деревянными балками. В результате конструкция стала напоминать гигантскую настольную игру Дженгу. Позже строительная компания пообещала до вести ремонт до конца и привести забор в порядок.