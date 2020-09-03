В Австралии выставили на продажу дом из пузырей

Владельцы планируют получить за него 1,8 миллиона австралийских долларов (около 99,5 миллиона рублей). Об этом сообщает designboom.

Объект занимает площадь более тысячи квадратных метров и состоит из 11 бетонных пузырей-куполов. В доме насчитывается 20 комнат: гостиная, три спальни, две ванные комнаты, кухня, мастерская, винный погреб, две библиотеки, рабочий кабинет. Также на территории есть гараж и площадка для гольфа.