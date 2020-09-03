Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые уродливые станции метро в России 

Lenta.ru и ещё 5 6 часов назад
Названы самые уродливые станции метро в России
Фото: Lenta.ru
Самой неудобной и некрасивой станцией метро большинство россиян считают «Выхино» в Москве. Худшей ее назвали 50 процентов граждан, опрошенных сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru (материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).
На втором месте в рейтинге самых уродливых станций — «Козья Слобода» в Казани, ее назвали 17 процентов респондентов. Третью строчку заняла станция «Двигатель Революции» в Нижнем Новгороде (12 процентов ответов).
В десятку худших по результатам опроса также попали «Девяткино» в Санкт-Петербурге (10,5 процента ответов), «Победа» в Самаре (5,7 процента), «Маршала Покрышкина» в Новосибирске (4 процента) и «Уральская» в Екатеринбурге (1 процент).
Ранее, в августе, стало известно, что в Москве появится станция метро от архитектурного бюро Захи Хадид. Фирма Zaha Hadid Architects стала победителем открытого международного конкурса на дизайн станции «Кленовый бульвар», которая будет введена в эксплуатацию в Нагатинском Затоне в рамках строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ).
Видео дня. Чем злоупотребляли египетские фараоны
Последние новости
Россия возобновила международное авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ Россия возобновила международное авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ Ефремов признал вину в смертельном ДТП Ефремов признал вину в смертельном ДТП Лукашенко заявил о наличии доказательств фальсификации дела Навального Лукашенко заявил о наличии доказательств фальсификации дела Навального
Комментарии
Места , Другое , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какой поступок Жуков так и не простил Коневу
Какой поступок Жуков так и не простил Коневу
Секретные функции лифта, о которых мало кто знает
Секретные функции лифта, о которых мало кто знает
Что женщины в русских деревнях носили вместо трусов
Что женщины в русских деревнях носили вместо трусов
Видео
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Секретные функции лифта, о которых мало кто знает
10:47
Секретные функции лифта, о которых мало кто знает
Вещи
Мужчина вышел из моря с вцепившейся в руку акулой
03:11
Мужчина вышел из моря с вцепившейся в руку акулой
Люди
Как советские войска победили японских самураев
24:01
Как советские войска победили японских самураев
Истории
Пилот показал, что происходит в кабине во время трюков
08:29
Пилот показал, что происходит в кабине во время трюков
Люди
Ураган в Тюмени своротил сразу 3 башенных крана
01:07
Ураган в Тюмени своротил сразу 3 башенных крана
Безумный мир
Китаец закурил в авто и взорвался
00:46
Китаец закурил в авто и взорвался
Люди
Какую катастрофу предсказал Стивен Хокинг в 2600 году
11:39
Какую катастрофу предсказал Стивен Хокинг в 2600 году
Люди
Баснословно дорогие домашние питомцы
13:16
Баснословно дорогие домашние питомцы
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение