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Названы самые уродливые станции метро в России 

Анастасия Иванова 9 часов назад
Названы самые уродливые станции метро в России
Фото: depositphotos
Сервис бронирования жилья Tvil.ru провел опрос среди пользователей, в ходе которого выяснил, какие станции метро жители считают самыми уродливыми.
Самой неудобной и некрасивой станцией метро большинство россиян считают «Выхино» в Москве. Худшей ее назвали 50 процентов опрошенных.
На втором месте в антирейтинге оказалась «Козья Слобода» в Казани, ее назвали 17 процентов респондентов. Третью строчку заняла станция «Двигатель Революции» в Нижнем Новгороде — 12 процентов ответов.
В список также попали «Девяткино» в Санкт-Петербурге, самарская «Победа» в Самаре, станция «Маршала Покрышкина» в Новосибирске и «Уральская» в Екатеринбурге.
Ранее "Рамблер" рассказывал, какСобчак спустилась в метро впервые за пять лет и пожалела.
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