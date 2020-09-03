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Найдена затерянная крепость древних египтян 

Lenta.ru 20 часов назад
Найдена затерянная крепость древних египтян
Фото: Emil Aljem / IAA
Археологи в Израиле нашли затерянную крепость возрастом 3200 лет, которую построили египтяне и хананеи для борьбы с филистимлянами. Об этом сообщает издание Live Science.
Военное сооружение, получившее название Крепость Галон, датируется серединой XII века до нашей эры, во времена, в которые, согласно Ветхому Завету, жил библейский персонаж Самсон. По историческим данным, регионом Ханаан правили египтяне, однако вскоре прибыли израильтяне и филистимляне, что побудило ханаанеев и египтян построить укрепления.
Руины крепости размером 18 на 18 метров были обнаружены неподалеку от киббуца (сельскохозяйственной коммуны) Галон в 70 километрах от Иерусалима. Она имела четыре сторожевых башни и порог весом 3,3 тонны, вырезанный из массивной скалы. Археологи также нашли керамические артефакты в комнатах, расположенных на каждой стороне форта.
В те времена древние израильтяне обосновались в неукрепленных поселениях в Иудейских горах, которые проходят через территорию нынешней центральной части Израиля и Западного берега реки Иордан. По словам археологов, филистимляне захватили власть на западе, вдоль южного побережья Средиземного моря и на равнинах за его пределами, где они построили такие большие города, как Ашкелон, Ашдод и Гат. Крепость Галон была попыткой ханаанеев и египтян справиться со сложной геополитической ситуацией.
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