Загадочный Индокитай: 100 лет назад 

Полуостров Индокитай, расположенный на юго-востоке Азии, — излюбленное место туристов во всем мире. Мьянма, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа, Малайзия — каждая из этих стран привлекательна по-своему. Здесь можно провести прекрасный «растительный» отпуск, купаясь в море и наслаждаясь экзотическими фруктами.

Однако, если вы хотите узнать настоящий Индокитай, вам стоит выйти за пределы отеля и проехаться хотя бы до ближайшей, а лучше — до самой дальней деревни в провинции.

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Ханой. Военный мандарин, губернатор и шеф-префект провинции

Фотографируйте все, что видите, и вы поймете, что полученные вами снимки едва ли можно отличить от тех, что были сделаны 100 и более лет назад. Вот женщина полощет белье в бухте Халонг (Вьетнам), а вот — высокогорные плантации чая.

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Ханой. Конопляная улица, 1915 год

Пройдите чуть дальше и увидите деревенский рынок, уклад которого уж точно не менялся за последние 100 лет. Здесь хижина курильщиков опиума, распространенного в этой части света наркотика, поодаль бок о бок стоят дома зажиточной и бедной семьи, а около реки — старинный буддийский храм.

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Ханой. Улица Пола Берта

Все это и не только есть на снимках 1914−1916 годов, которые дошли до нас спустя век благодаря неизвестному путешественнику, чудом забредшему в эти загадочные края.

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На фотографиях запечатлена не только жизнь обычных деревенских людей и их быт, но даже семейство главы провинции Ха (Вьетнам), а также важные местные начальники и военные.