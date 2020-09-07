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Музыкальная премия «ЖАРА Music Awards» в digital-формате прошла в киноцентре «Октябрь» 

Партнерский материал 4 часа назад
Премия «ЖАРА Music Awards» в digital-формате
Фото: Пресс-служба
4 сентября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера единственной музыкальной премии 2020 года — «ЖАРА Music Awards» в digital-формате.
Пресс-служба
Представить фильм-концерт, а также пообщаться со зрителями в этот день пришли участники и победители премии: Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, JONY, Сергей Жуков, EMIN, Александр Панайотов, Мари Краймбрери, HammAli & Navai. В рамках показа также состоялся public talk со зрителями.
Уникальный фильм-концерт с оригинальными номерами был снят на песни победителей в разных неповторимых локациях. Ведущими премии стали Юлия Барановская и Константин Тарасюк.
Пресс-служба
Победители digital-премии «ЖАРА Music Awards» 2020:
  1. Номинация «Певец года» — Егор Крид
  2. Номинация «Певица года» — ZIVERT
  3. Номинация «Группа года» — HammAli & Navai
  4. Номинация «Коллаборация года» — Artik & Asti / Артем Качер, «Грустный дэнс»
  5. Номинация «Песня года» — Дима Билан, «Про белые розы»
  6. Номинация «Альбом года» — Сергей Лазарев «Я не боюсь»
  7. Номинация «Женское видео года» — LOBODA, «Пуля дура»
  8. Номинация «Мужское видео года» — МОТ, «Перекрестки»
  9. Номинация «Прорыв года» — JONY
  10. Номинация «Связь поколений» — ZIVERT / Филипп Киркоров «Life»
  11. Номинация «Digital-артист года» — Елена Темникова
  12. Номинация «Шоу года» — Дима Билан, «Планета Билан. На орбите»
  13. Номинация «Хитмейкер года» — #2МАШИ
  14. Номинация «Видео года» — MONATIK, «Love It Ритм»
  15. Номинация «Саундтрек года» — Егор Крид «Голубые глаза» ((«Не) идеальный мужчина»
  16. Номинация «Блогер года» — Карина Кросс
  17. Номинация «За вклад в искусство» — Сергей Жуков
  18. Номинация «Лучшая песня на иностранном языке» — NK 
  19. Номинация «Self-made — артист» — Мари Краймбрери
Победители — это артисты, работы которых по итогам 2019 года отметили зрители открытым голосованием на сайте zhara.tv.
Видео дня. На Сахалине ожил заброшенный маяк
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Места , Григорий Лепс , Филипп Киркоров , Крид , Сергей Лазарев , Дима Билан , Сергей Жуков , Юлия Барановская , Александр Панайотов
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