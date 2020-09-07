Премия «ЖАРА Music Awards» в digital-формате

4 сентября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера единственной музыкальной премии 2020 года — «ЖАРА Music Awards» в digital-формате.
Пресс-служба
Представить фильм-концерт, а также пообщаться со зрителями в этот день пришли участники и победители премии: Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, JONY, Сергей Жуков, EMIN, Александр Панайотов, Мари Краймбрери, HammAli & Navai. В рамках показа также состоялся public talk со зрителями.
Уникальный фильм-концерт с оригинальными номерами был снят на песни победителей в разных неповторимых локациях. Ведущими премии стали Юлия Барановская и Константин Тарасюк.
Пресс-служба
Победители digital-премии «ЖАРА Music Awards» 2020:
- Номинация «Певец года» — Егор Крид
- Номинация «Певица года» — ZIVERT
- Номинация «Группа года» — HammAli & Navai
- Номинация «Коллаборация года» — Artik & Asti / Артем Качер, «Грустный дэнс»
- Номинация «Песня года» — Дима Билан, «Про белые розы»
- Номинация «Альбом года» — Сергей Лазарев «Я не боюсь»
- Номинация «Женское видео года» — LOBODA, «Пуля дура»
- Номинация «Мужское видео года» — МОТ, «Перекрестки»
- Номинация «Прорыв года» — JONY
- Номинация «Связь поколений» — ZIVERT / Филипп Киркоров «Life»
- Номинация «Digital-артист года» — Елена Темникова
- Номинация «Шоу года» — Дима Билан, «Планета Билан. На орбите»
- Номинация «Хитмейкер года» — #2МАШИ
- Номинация «Видео года» — MONATIK, «Love It Ритм»
- Номинация «Саундтрек года» — Егор Крид «Голубые глаза» ((«Не) идеальный мужчина»
- Номинация «Блогер года» — Карина Кросс
- Номинация «За вклад в искусство» — Сергей Жуков
- Номинация «Лучшая песня на иностранном языке» — NK
- Номинация «Self-made — артист» — Мари Краймбрери
Победители — это артисты, работы которых по итогам 2019 года отметили зрители открытым голосованием на сайте zhara.tv.