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В Грузии запретили свадьбы 

Lenta.ru и ещё 20 10 часов назад
В Грузии запретили свадьбы
Фото: Lenta.ru
В Грузии с 10 сентября из-за быстрого роста числа заразившихся коронавирусом полностью запрещается проведение торжеств, сопровождающихся застольями и сбором гостей, — свадеб, поминок, юбилеев. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте грузинского правительства.
Ужесточение ограничений призвано предотвратить распространение инфекции в стране. До сих пор проводить такие массовые мероприятия разрешалось вне закрытых помещений, однако новые правила запрещают их полностью, пояснила глава администрации правительства Натия Мезвришвили.
Помимо свадеб, поминок и юбилеев, запрещается проведение любых культурных и спортивных мероприятий с участием более 200 человек. Мезвришвили уточнила, что ограничения не коснутся предвыборных митингов и других мероприятий, связанных с избирательной кампанией. В Грузии 31 октября должны состояться парламентские выборы.
«Мы понимаем, что избирательная кампания идет полным ходом и, конечно, все ограничения на культурные и спортивные мероприятия не распространяются на предвыборную агитацию», — сказала она.
Ранее, 9 сентября, мэр грузинской столицы Каха Каладзе объявил об отмене мероприятий городского праздника Тбилисоба, который планировалось провести в начале октября. Мероприятия были отложены в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. По последним данным, с начала пандемии в Грузии выявлено 1773 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
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Комментарии
Места , Другое , Каха Каладзе
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