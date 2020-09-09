В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса 

В Грузии запретили свадьбы и другие торжества, которые сопровождаются застольями и сбором гостей. Об этом сообщается на сайте правительства.

Новые ограничения коснулись дней рождений и похорон. Все это запретили из-за роста числа больных коронавирусом. Ранее подобные мероприятия можно было проводить на открытых площадках, но теперь они запрещены совсем.

При этом, как отмечает глава администрации правительства Натия Мезвришвили, ограничения не коснутся предвыборных митингов и мероприятий, связанных с выборами. На 31 октября в Грузии назначены выборы.