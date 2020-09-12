Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

8 главных тайн Сибири, которые ученые не могут разгадать 

Кириллица 2 часа назад
8 тайн Сибири, которые ученые не могут разгадать
Фото: Кириллица
Территория России хранит много тайн. Но особенно на загадки богата Сибирь — место, где смешивались народы, где возникали и исчезали огромные древние цивилизации.

Куда исчезли саргаты?

Сибирские археологи ищут ответ на вопрос: куда исчезли древние саргаты, чье царство простиралось от Урала до Барабинских степей и от Тюмени до степей Казахстана?
Есть предположение, что Саргатия была частью древней Сарматии и существовала более 1000 лет, а потом исчезла, оставив после себя только курганы.

Ученые считают, что на территории Омской области находится особый район Саргатии — «Могилы предков».

Еще в начале XX века был открыт целый комплекс, получивший название Новооблонского.
Курганы саргатов имели до 100 метров в диаметре и достигали в высоту 8 метров. В могилах знати была найдена одежда из китайского шелка с золотыми украшениями, на шее саргаты носили золотые гривны. Исследования ДНК выявили их схожесть с венграми и уграми. Куда саргаты исчезли — никто не знает. К сожалению, многие могилы были разграблены «старателями» еще в XVIII веке. Знаменитая Сибирская коллекция Петра I была составлена из золота саргатов.

Денисовский человек — предок австралийских аборигенов?

В 2010 году при раскопках в Денисовской пещере на Алтае археологи нашли фалангу пальца семилетней девочки, которая жила 40 000 лет назад. Половину кости отослали в Институт антропологии в Лейпциге. Помимо кости, в пещере были найдены орудия труда и украшения.
Результаты исследования генома потрясли ученых.

Оказалось, кость принадлежит неизвестному виду человека, который назвали Homo altaiensis — «алтайский человек».

Анализы ДНК показали, что геном алтайца отклоняется от генома современного человека на 11,7%, в то время как для неандертальца отклонение составляет 12,2%. В геномах современных евразийцев алтайских вкраплений не обнаружено, зато гены «алтайца» найдены в геномах меланезийцев, живущих на островах Тихого океана; от 4 до 6% генома присутствует в геноме австралийских аборигенов.

Салбыкская пирамида

Салбыкский курган находится в знаменитой долине Царей в Хакасии и датируется XIV веком до н.э. Основание кургана представляет собой квадрат со стороной в 70 метров. В 1950-х годах экспедиция ученых нашла внутри кургана целый комплекс, напоминающий Стоунхендж.
Огромные мегалиты весом от 50 до 70 тонн были привезены в долину с берега Енисея.

Затем древние люди обложили их глиной и построили пирамиду, не уступающую египетским.

Внутри были найдены останки трех воинов. Археологи относят курган к Тагарской культуре и до сих пор не могут ответить, каким образом камни были доставлены в долину.

Мамонтовая Курья и Янская стоянка

Много вопросов вызывают стоянки древнего человека, обнаруженные в арктической России. Это стоянка Мамонтова Курья в Коми, возраст которой 40 000 лет.

Здесь археологи нашли кости убитых древними охотниками животных: оленей, волков и мамонтов, скребки и другие орудия труда.

Человеческих останков найдено не было.
В 300 километрах от Курьи были найдены стоянки возрастом в 26 000— 29 000 лет. Самой северной стоянкой стала Янская стоянка, найденная на террасах реки Яны. Датируется возрастом в 32,5 тысяч лет.
Самый главный вопрос, который возникает после открытия стоянок — кто здесь мог жить, если в это время была эпоха оледенения? Ранее считалось, что люди достигли этих земель 13000 — 14 000 лет назад.

Загадка омских «пришельцев»

10 лет назад в Омской области на берегу реки Тара в урочище Мурлы археологи нашли 8 могил гуннов, живших 1,5 тысячи лет назад.
Черепа оказались удлиненной формы, напоминавшей гуманоидов-пришельцев.

Известно, что для придания черепу определенной формы древние люди носили повязки.

Ученые гадают, что побудило гуннов так изменять форму черепа?
Есть предположение, что черепа принадлежат женщинам-шаманкам. Поскольку находка вызывает много вопросов, черепа не выставлены напоказ, а хранятся в запасниках. Остается добавить, что такие же черепа были найдены в Перу и в Мексике.

Загадка пызырыкской медицины

Погребения пызырыкской культуры в Горном Алтае были открыты в 1865 году археологом Василием Радловым. Культура была названа в честь урочища Пызырык Улаганского района, где в 1929 году нашли усыпальницы знати.
Одной из представительниц культуры считают «Принцессу Укока» — женщину европеоидного типа, чья мумия была найдена на плато Укок.
Недавно выяснилось, что пызырыкцы уже 2300-2500 лет тому назад имели навыки проведения трепанации черепа. Сейчас черепа со следами операций изучают нейрохирурги.

Трепанации были проведены в полном соответствии с рекомендациями «Корпуса Гиппократа» — медицинского трактата, который был написан в это же самое время в Древней Греции.

В одном из случаев молодая женщина, по-видимому, погибла во время операции, в другом — мужчина с травмой головы после трепанации жил еще несколько лет. Ученые говорят, что древние использовали самую безопасную методику выскабливания кости и использовали бронзовые ножи.

Аркаим — сердце Синташты?

Древний город Аркаим давно стал культовым местом для разного рода оригиналов, считают Аркаим городом древних ариев и «местом силы». Находится на Урале, открыт в 1987 году и датируется рубежом III — II тысячелетий до н.э. Относится к синташской культуре. Город отличается сохранностью сооружений и могильников.

Был назван в честь горы, название которой происходит от тюркского «арка», что означает «хребет», «основа».

Крепость Аркаима была построена по радиальной схеме из бревен и кирпичей, жили здесь люди европеоидного типа, были дома, мастерские и даже ливневая канализация.
Также здесь были найдены изделия из кости и камня, орудия из металла, литейные формы. Считается, что в городе могли жить до 25 000 человек.
Поселения похожего типа были найдены в Челябинской и Оренбургской областях, в Башкортостане, и поэтому археологи назвали местность «Страной городов». Синташская культура просуществовала всего 150 лет. Куда потом делся этот народ, неизвестно. Споры о происхождении города ведутся учеными до сих пор.
Кириллица: последние новости
Иуда: какие русские фамилии произошли от этого библейского имени Иуда: какие русские фамилии произошли от этого библейского имени Альберт, Ренат и Эльвира: почему среди поволжских татар популярны немецкие имена Альберт, Ренат и Эльвира: почему среди поволжских татар популярны немецкие имена Когда мужчины на Руси гадали Когда мужчины на Руси гадали
Комментарии
Места
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кем был настоящий основатель Москвы
Кем был настоящий основатель Москвы
Жизнь и смерть оборотня из Бедбурга
Жизнь и смерть оборотня из Бедбурга
Почему среди поволжских татар популярны немецкие имена
Почему среди поволжских татар популярны немецкие имена
Новости партнеров
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
На видео сняли мужчину, наполовину ставшего тигром
01:15
На видео сняли мужчину, наполовину ставшего тигром
Люди
Пугающая мистика, о которой молчат космонавты
11:01
Пугающая мистика, о которой молчат космонавты
Люди
Настырный кот завопил по-человечески
00:08
Настырный кот завопил по-человечески
Безумный мир
Вымершие животные, которые все еще могут быть живы
08:57
Вымершие животные, которые все еще могут быть живы
Безумный мир
Мифические существа, которых якобы встречали в жизни
10:03
Мифические существа, которых якобы встречали в жизни
Истории
Хамоватый примат узнал, что у туристки под шортами
00:46
Хамоватый примат узнал, что у туристки под шортами
Безумный мир
Почему у пластиковой мешалки два отверстия на кончике
02:19
Почему у пластиковой мешалки два отверстия на кончике
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение