«День влюбленных»: гонки на выживание 

«Основная сложность в мюзикле — это скорость смены персонажей. За сценой мы должны четко знать, где будет стоять артист. На подготовку каждого актера уходит перед началом обычно от 10 до 30 минут. Все парики, бороды и усы ручной работы и делаются индивидуально, чтобы на сцене минимизировать незапланированные казусы. У каждого артиста своя косметичка. Так как приходится быстро переодевать дедушку в молодого мужчину и наоборот, то вместо клея на бороде используется двусторонний скотч, который быстро отклеивается и приклеивается, и плотно держится на лице. В целом, это очень интересный опыт».
«Основных героев в «Дне влюбленных» — восемь человек. За спектакль часть артистов 15 раз полностью перевоплощаются в разных персонажей. Поэтому костюмы у нас не только красивые, но и функциональные, потому что в нескольких сценах переодевания очень скоростные — на некоторые из них уходит всего 50 секунд. Меняются костюмы, прически, головные уборы. Подружка превращается в бабушку, потом в маму, сестру… Часть событий разворачивается в мыслях главных героев — в этом и специфика постановки. С одной стороны, все происходит в современном Нью-Йорке, с другой — наше воображение рисует все в утрированном виде, и необходимо показать с помощью костюмов, в том числе, степень накала между героями!»
«Репетируем мы не только сценарий, музыкальные номера, но и переодевания. Если во время репетиции мы понимаем, что кто-то из артистов где-то не успевает переодеться, добавляем в сценарий дополнительный диалог… Костюм очень сильно помогает в перевоплощении. Но, скажу честно, без казусов не обходится — мы же живые люди. Можем схватить чужой костюм, где что-то не успеть надеть. Был случай, когда у меня рвались штаны и пришлось импровизировать на сцене, вводя тем самым партнера в изумление. Вообще, «День влюбленных» — это очень крутая работа. Сегодня вы видели, какие будут представлены образы, а ведь к этому всему добавится классная живая музыка, игра профессиональных артистов. Это будет искрометно, трогательно, весело, где-то немного грустно — в этой истории замешено много эмоций, как и в нашей жизни. Уверяю вас, это будет великолепно!»
«Роль интересная. Это актуальная и близкая для всех история. Многие проходят через период подготовки к свадьбе, через все волнения. Обычно, когда предложение сделано, кажется, что самое сложное позади. А потом начинается: выбор даты, надо позвать этих, надо позвать тех, выбрать место, организовать так, чтобы не было скучно. И я знаю кучу людей, которые к концу свадьбы говорят: слава богу это закончилось, и уже ни о какой брачной ночи и речи быть не может. Для меня это очень понятная история, много узнаваемых моментов — смешных и грустных. И этим этот мюзикл хорош и интересен».
«Музыка бывает двух типов — простая музыка, которую сложно исполнять, и сложная музыка, которую просто исполнять. У нас, мне кажется, первый вариант. Но для того, чтобы все было как надо, необходимо приложить очень много усилий.
Стояла задача от продюсера Дмитрия Богачева, что в мюзикле должен быть шлягер на шлягере. И у нас есть прекрасный режиссер Анна Шевчук, которая утверждала: «Нет-нет, нам нужна история! Мюзикл — это прежде всего история!». Вы же понимаете, что сложно совместить длинную музыкальную сцену и какой-нибудь шлягерный номер — это две взаимоисключающие вещи. У нас есть в хорошем смысле поп-хиты, но все-таки здесь есть длинные пятиминутные сквозные сцены. Но в целом эта музыка понятна любому человеку.
И в конце мы решили дожать и вываливаем все темы, чтобы на выходе из театра все мелодии крутились у вас в голове. У нас замечательный поэт Евгения Беркович, которая может одинаково хорошо и писать стихи без музыки, и делать текстовку под музыку. А это редкость. Есть еще в учебниках по мюзиклу такое утверждение, что мюзикл — это не про написание, а рерайтинг. И это в полной степени соответствует нашему мюзиклу. Финальную сцену мы переписывали шесть раз, это были абсолютно разные музыкальные истории. И даже та самая — шестая на ходу переделывалась и доделывалась».