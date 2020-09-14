«День влюбленных»: гонки на выживание 

Новый романтический мюзикл за столиками в Театре МДМ — яркая и динамичная история для зрителей и потогонная машина для тех, кто за кулисами. 8 актеров играют 28 персонажей, перевоплощаясь в них за считанные минуты!

В Театре МДМ показали изнанку постановочного процесса: на примере нового мюзикла за столиками «День влюбленных» гостям впервые стали доступны некоторые секреты подготовки спектакля к выпуску. Начался обзор с полным погружением в зрительном зале: за дверью, в кулуарах, артисты репетировали вокальные партии, на сцене пилили и варили массивные фермы, а между кресел и в проходах стояли только что привезенные кофры с декорациями, световым и звуковым оборудованием из Англии, Германии и Голландии. Подобного напряжения Театр МДМ не испытывал, пожалуй, со времен тяжеловесного «Призрака Оперы»: сейчас же здесь идет работа сразу над двумя спектаклями — следующая премьера легендарного мюзикла «ШАХМАТЫ» состоится уже в октябре. Ну а пока постановочная команда «Дня влюбленных» наводит финальный лоск на свое детище: показы для зрителей начнутся уже через неделю!

«День влюбленных» будет проходить в фойе Театра МДМ, в романтической атмосфере нью-йоркского бара: зрители смогут удобно расположиться за столиками, на сцене — джаз-бэнд, а артисты будут перемещаться по всему пространству, превращая всех присутствующих в участников романтической истории. Вместе с нашими влюбленными — тридцатилетними жителями Нью-Йорка — они попытаются спланировать предстоящую свадьбу так, чтобы угодить всем родственникам и друзьям пары. А это совсем непросто…

Любовь Шеметова

Одни из главных средств в раскрытии образа каждого персонажа в этом мюзикле — грим и костюмы. Ведь в спектакле задействовано всего восемь актеров, которые играют 28 персонажей! В этот вечер творческие цеха Театра МДМ продемонстрировали все этапы перевоплощений.

На глазах журналистов актера Алексея Секирина загримировали в одного из персонажей мюзикла — в главу ортодоксального еврейского семейства главного героя Дэвида. В уважаемого и представительного члена бруклинской общины — седовласого «сына Израилева» в традиционной шляпе с густой бородой и пейсами — Алексей превратился всего за десять минут!

Любовь Шеметова

В костюмерном цеху меньше, чем за две минуты сменил один пестрый наряд на другой Андрей Школдыченко, исполняющий роль хиппующего папы главной героини Джессики. А самая высокая скорость перевоплощения составляет всего 50 секунд.

Действие мюзикла происходит в современном Нью-Йорке, но основные события развиваются в мыслях главных героев, поэтому все костюмы яркие и максимально подчеркивают индивидуальность каждого персонажа. Всего для спектакля изготовлено более 120 костюмов, многие детали на них — ручной работы.

Завершилась экскурсия репетицией по вокалу исполнителей главных героев мюзикла Павла Левкина и Юлии Чураковой под руководством композитора, музыкального руководителя Евгения Загота . Настроение артистов менялось молниеносно (едва ли не быстрее, чем переодевания!) — от романтического номера, полного нежности, до крайне напряженного драматического, в котором их героев настигает мысль, что, возможно, их встреча была ошибкой.

Как справятся герои с разногласиями и сомнениями, и что они выберут — личную свободу или совместное счастье, можно узнать уже с 19 сентября в Театре МДМ.

Начальник гримерного цеха Мария Черных:

«Основная сложность в мюзикле — это скорость смены персонажей. За сценой мы должны четко знать, где будет стоять артист. На подготовку каждого актера уходит перед началом обычно от 10 до 30 минут. Все парики, бороды и усы ручной работы и делаются индивидуально, чтобы на сцене минимизировать незапланированные казусы. У каждого артиста своя косметичка. Так как приходится быстро переодевать дедушку в молодого мужчину и наоборот, то вместо клея на бороде используется двусторонний скотч, который быстро отклеивается и приклеивается, и плотно держится на лице. В целом, это очень интересный опыт».

Художник по костюмам Анастасия Пугашкина:

«Основных героев в «Дне влюбленных» — восемь человек. За спектакль часть артистов 15 раз полностью перевоплощаются в разных персонажей. Поэтому костюмы у нас не только красивые, но и функциональные, потому что в нескольких сценах переодевания очень скоростные — на некоторые из них уходит всего 50 секунд. Меняются костюмы, прически, головные уборы. Подружка превращается в бабушку, потом в маму, сестру… Часть событий разворачивается в мыслях главных героев — в этом и специфика постановки. С одной стороны, все происходит в современном Нью-Йорке, с другой — наше воображение рисует все в утрированном виде, и необходимо показать с помощью костюмов, в том числе, степень накала между героями!»

Алексей Секирин:

«Репетируем мы не только сценарий, музыкальные номера, но и переодевания. Если во время репетиции мы понимаем, что кто-то из артистов где-то не успевает переодеться, добавляем в сценарий дополнительный диалог… Костюм очень сильно помогает в перевоплощении. Но, скажу честно, без казусов не обходится — мы же живые люди. Можем схватить чужой костюм, где что-то не успеть надеть. Был случай, когда у меня рвались штаны и пришлось импровизировать на сцене, вводя тем самым партнера в изумление. Вообще, «День влюбленных» — это очень крутая работа. Сегодня вы видели, какие будут представлены образы, а ведь к этому всему добавится классная живая музыка, игра профессиональных артистов. Это будет искрометно, трогательно, весело, где-то немного грустно — в этой истории замешено много эмоций, как и в нашей жизни. Уверяю вас, это будет великолепно!»

Павел Лёвкин:

«Роль интересная. Это актуальная и близкая для всех история. Многие проходят через период подготовки к свадьбе, через все волнения. Обычно, когда предложение сделано, кажется, что самое сложное позади. А потом начинается: выбор даты, надо позвать этих, надо позвать тех, выбрать место, организовать так, чтобы не было скучно. И я знаю кучу людей, которые к концу свадьбы говорят: слава богу это закончилось, и уже ни о какой брачной ночи и речи быть не может. Для меня это очень понятная история, много узнаваемых моментов — смешных и грустных. И этим этот мюзикл хорош и интересен».

Композитор Евгений Загот: