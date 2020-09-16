Разгадана тайна Бермудского треугольника 

В районе Бермудского треугольника пропало до 1000 человек, и до сих пор специалисты не могут найти этому однозначное объяснение. Участок океана площадью 500 000 км2 между Флоридой, Пуэрто-Рико и Бермудскими островами давно ассоциируется с исчезновением кораблей и самолетов.

Одно из самых нашумевших случаев произошел в 1945 году — пять торпедоносцев ВМС США «Авенджер», летевшие из города Форт-Лодердейл, во Флориде, на остров Бимини, пропали после сообщения, что у 14 человек на борту перестали работать компасы. Тогда также исчезли три спасательных самолета. ВМС США назвало причину пропажи «неизвестной», что породило несколько теорий заговора.

Исследователь Шейн Саттерли, кандидат наук из Университета Гриффита в Австралии, заявил, что объяснить явление можно «просто покопавшись в записях», передает Express. По словам специалиста, расследование показало, что командир рейса лейтенант Чарльз Тейлор направил самолеты в неправильное место, когда за бортом стемнело, а погода изменилась. Саттерли утверждает, что командир не раз терялся во время полета, его приходилось «спасать» и направлять по радиосвязи.

Эксперт объяснил, что мать Тейлора попросила не обвинять своего сына в трагедии — если военно-морской флот не найдет самолет, они не смогут назвать точную причину произошедшего. Также не желая обвинять командира рейса в случившемся, флот согласился.

Более того, утверждает Саттерли, большинство пилотов были стажерами и не были должным образом подготовлены к полету ночью и в плохую погоду. Самолет, на котором летел пропавший экипаж, тонет всего за 45 секунд. Эксперт подчеркнул, что если судно тонет в «бескрайнем океане, его уже не находят». Общее количество пропавших без вести в Бермудском треугольнике пропорционально не превышает число таких случаев в других частях Тихого океана, добавил исследователь.