Презентация нового альбома группы «Мураками» 

17 сентября в московском клубе ГЛАВCLUB GREEN CONCERT.

Основанная в 2004 году и не покидающая профильные хит-парады и фестивали с начала 2010-х, казанская группа «Мураками» готовится напомнить о себе большим осенним концертом, у которого есть сразу два больших информационных повода: солистка Диляра Вагапова отметит день рождения, а дискография «Мураками» пополнится новым студийным альбомом.

Задуманная и сочиненная в самоизоляции пластинка станет вторым релизом группы в этом году: не далее как весной у «Мураками» вышел первый акустический альбом под красноречивым названием «В четырех стенах».

«Жизнь без концертов и пахнет иначе, и вкус у нее совсем другой», — признается Диляра, обещая, что презентация новой пластинки не обойдется и без винтажных хитов.