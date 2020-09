Долгожданный концерт Чиж & Cо 

19 сентября в московском клубе ГЛАВCLUB GREEN CONCERT.

Ни Сергею "Чижу" Чигракову с его группой имени себя, ни их верным поклонникам уже давным-давно не нужны новые информационные поводы: последняя студийная пластинка "Чиж & Co" "Нечего терять" вышла в конце прошлого века, но концерты и гастроли легенд русского рока не потеряли от этого ни в количестве, ни в качестве.

Тем не менее, прошлым летом Чиж сделал вполне сенсационное заявление: "максимум через год" у отметившей 25-летие и обновившей состав группы выйдет новый альбом. А пока он предположительно доводится до ума, из суперхитов и просто хороших песен "Чиж & Co" по-прежнему можно составить не только очередной сборник типа the best of, но и образцовый сетлист.