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Долгожданный концерт Чиж & Cо 

Партнерский материал 1 час назад
Долгожданный концерт Чиж & Cо
Фото: Пресс-служба
19 сентября в московском клубе ГЛАВCLUB GREEN CONCERT.
Ни Сергею "Чижу" Чигракову с его группой имени себя, ни их верным поклонникам уже давным-давно не нужны новые информационные поводы: последняя студийная пластинка "Чиж & Co" "Нечего терять" вышла в конце прошлого века, но концерты и гастроли легенд русского рока не потеряли от этого ни в количестве, ни в качестве.
Тем не менее, прошлым летом Чиж сделал вполне сенсационное заявление: "максимум через год" у отметившей 25-летие и обновившей состав группы выйдет новый альбом. А пока он предположительно доводится до ума, из суперхитов и просто хороших песен "Чиж & Co" по-прежнему можно составить не только очередной сборник типа the best of, но и образцовый сетлист.
Дополнительная информация на сайте.
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