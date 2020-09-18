Умный кот обхитрил всех, спрятавшись в комнате

Пользователь сайта Reddit выложил фотографию своего кота, а потом попросил найти его на фото. В такую игру часто любят играть в Сети. Только кот оказался хитрее всех игроков. "Рамблер" тоже решил отправиться на поиски животного.

Коты обожают прятаться в самых неожиданных местах дома, поэтому пользователь Reddit из США c ником pizzaslayer11 решил дать своим подписчикам задание отыскать своего кота на фото. Хвостатый настолько удачно слился с окружающей средой, что пользователи очень долго не могли догадаться, где же прячется кот.

Итак, вот обычный домашний кот, который сидит в коробке.

@pizzaslayer111

А вот тот же самый кот, только вписанный в домашнюю атмосферу.

@pizzaslayer111

Оказалось, найти кота не так уж и просто. Люди исследовали все, начиная от кресла и заканчивая люстрой.

"Пришлось увеличить масштаб. Хотя поиски мне понравились", — написал один из сыщиков.

"Нашёл через несколько минут. Там и правда кот!"

"Это было трудно, но я справился и счастлив!"

Итак, раскрываем секрет, кот скрывается рядом с дверным косяком. Увидели?