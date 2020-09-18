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Парень попросил найти своего кота на фото, но кот оказался хитрее всех 

Анастасия Иванова 9 часов назад
Умный кот обхитрил всех, спрятавшись в комнате
Фото: @pizzaslayer111
Пользователь сайта Reddit выложил фотографию своего кота, а потом попросил найти его на фото. В такую игру часто любят играть в Сети. Только кот оказался хитрее всех игроков. "Рамблер" тоже решил отправиться на поиски животного.
Коты обожают прятаться в самых неожиданных местах дома, поэтому пользователь Reddit из США c ником pizzaslayer11 решил дать своим подписчикам задание отыскать своего кота на фото. Хвостатый настолько удачно слился с окружающей средой, что пользователи очень долго не могли догадаться, где же прячется кот.
Итак, вот обычный домашний кот, который сидит в коробке.
@pizzaslayer111
А вот тот же самый кот, только вписанный в домашнюю атмосферу.
@pizzaslayer111
Оказалось, найти кота не так уж и просто. Люди исследовали все, начиная от кресла и заканчивая люстрой.

"Пришлось увеличить масштаб. Хотя поиски мне понравились", — написал один из сыщиков.

"Нашёл через несколько минут. Там и правда кот!"

"Это было трудно, но я справился и счастлив!"

Итак, раскрываем секрет, кот скрывается рядом с дверным косяком. Увидели?
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