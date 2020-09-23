Как появилась «Абхазская Припять» 

Не все туристы знают, но в Абхазии тоже есть заброшенный город, который местные называют "Абхазской Припятью". Это — город-призрак, в котором живут всего 20 человек. "Рамблер" рассказывает, что в нем случилось и почему его забросили.

Поселок Акармара выглядит, как то, что показывают в фильмах про Апокалипсис. По улицам бродят дикие животные, в домах прорастают деревья, а в самом поселке нет машин, людей и других признаков цивилизации. Еще в 1991 году население поселка составляло пять тысяч человек, а к 2020 их численность уменьшилась до 20.

После распада СССР в Абхазии началась Грузинско-Абхазская война, из-за чего многие жители поселка покинули его в 1992-1993 годах. Тем, кто сбежал из города, повезло, так как Акармару взяли в блокаду, продолжавшуюся 413 дней.

@srj_ktlrv

Из-за войны часть инфраструктуры также была уничтожена. В то время, когда люди еще оставались в поселке, большинство из них работали на шахтах. После войны людям было негде работать, поэтому они покидали поселок.

Сейчас в поселке живут пожилые люди, которые уже не в состоянии куда-то перебраться или те, кому некуда уезжать. В основном они занимаются сельским хозяйством и продают свой урожай туристам, приезжающим посмотреть на город-призрак или проезжающим мимо людям.

Большинство людей, оставшихся в городе, живут на его окраине, так как передвигаться по центру Акармары невозможно из-за зарослей и отсутствия дорог.