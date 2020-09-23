Эксперты по всему миру приводили Израиль в пример, как образец быстрой реакции властей на чрезвычайную ситуацию. Так, страну закрыли, как только начали появляться очаги заражения по миру.
Позже ситуацию удалось стабилизировать и ограничения были смягчены — лето прошло без туристов, но передвигаться по стране можно было почти свободно.
Однако, сейчас, как выяснил «Рамблер», обстановка в стране накаляются. Всю последнюю неделю в стране вводят новые ограничения.
«Нас снова закрывают! Ненавижу! Самое лучшее время в стране мы должны сидеть дома из-за идиотов, которые не могли носить маски летом…», — жалуются израильтяне в Сети.
Из-за роста числа заражений, 18 сентября, в канун иудейского Нового года Рош ха-Шана, власти Израиля вторично ввели общенациональный карантин стране вновь закрылись школы, детские сады, гостиницы, торговые центры, зоны отдыха и пляжи. Жителям разрешено удаляться от дома на расстояние более одного километра лишь в самых исключительных случаях.
Народ принял известие о новом карантине агрессивно. Многие назвали это катастрофой и «новыми кругами ада». Однако, есть те, кто попытался не обращать внимания на решения властей. Так, в Сети появилось видео, на котором показана забитая гражданами набережная.
«Это вам только кажется, что в Тель-Авиве сегодня марафон. На самом деле, это так общенациональный карантин выглядит…», подписали публикацию местные новостные порталы.
Соцсети
Люди толпами гуляют и занимаются спортом так, что кажется будто проходит какое-то массовое мероприятие. Тем временем власти уже ввели карантин.
«Этот народ не угомонить…»; «Не понимаю, как их всех теперь растащить по домам. Осень у нас самый долгожданный сезон»; «Никто не хочет сидеть дома без работы и воздуха, даже если кто-то из знакомых болеют. Выздоровят! А нам надо жить уже…», — комментируют ситуацию в Сети.