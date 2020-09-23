Эксперты по всему миру приводили Израиль в пример, как образец быстрой реакции властей на чрезвычайную ситуацию. Так, страну закрыли, как только начали появляться очаги заражения по миру.

Позже ситуацию удалось стабилизировать и ограничения были смягчены — лето прошло без туристов, но передвигаться по стране можно было почти свободно.

Однако, сейчас, как выяснил «Рамблер», обстановка в стране накаляются. Всю последнюю неделю в стране вводят новые ограничения.

«Нас снова закрывают! Ненавижу! Самое лучшее время в стране мы должны сидеть дома из-за идиотов, которые не могли носить маски летом…», — жалуются израильтяне в Сети.

Из-за роста числа заражений, 18 сентября, в канун иудейского Нового года Рош ха-Шана, власти Израиля вторично ввели общенациональный карантин стране вновь закрылись школы, детские сады, гостиницы, торговые центры, зоны отдыха и пляжи. Жителям разрешено удаляться от дома на расстояние более одного километра лишь в самых исключительных случаях.

Народ принял известие о новом карантине агрессивно. Многие назвали это катастрофой и «новыми кругами ада». Однако, есть те, кто попытался не обращать внимания на решения властей. Так, в Сети появилось видео, на котором показана забитая гражданами набережная.

«Это вам только кажется, что в Тель-Авиве сегодня марафон. На самом деле, это так общенациональный карантин выглядит…», подписали публикацию местные новостные порталы.

Соцсети

Люди толпами гуляют и занимаются спортом так, что кажется будто проходит какое-то массовое мероприятие. Тем временем власти уже ввели карантин.