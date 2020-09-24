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Дом, в котором поместилось все население города 

Александра Нечаева 8 часов назад
Дом, в котором поместилось все население города
Фото: Globallookpess
Этот необычный город расположился на Аляске. Все его жители — соседи по дому. Как получилось, что в задании, насчитывающем 14 этажей, проживает все население города, рассказывает «Рамблер».
Город Уиттиер появился на Аляске во время Второй мировой войны, когда власти США решили разместить на берегу бухты военно-морскую базу. Для проживания военных и обслуживающего персонала было построено несколько домиков и здание в 14 этажей, в котором сделали не только квартиры, но и магазины, парикмахерскую, спортивный зал, даже полицейский участок и церковь.
В 1964 году в городе случилось землетрясение, после которого база была закрыта, но большинство жителей отказались покинуть город. Большое здание восстановили и все оставшиеся в Уиттиере люди переехали жить в 14-этажный дом. Покидать здание жильцам приходится не часто: лишь для того, чтобы дойти до школы или просто прогуляться и подышать воздухом.
Жить в этом городе, на самом деле, не так уж и просто. Зимой здесь дуют сильнейшие ветра, а снег буквально накрывает город многометровым слоем. С этой точки зрения жизнь в доме, где расположено все, что необходимо человеку, крайне удобно. Зимой, кстати, детям не приходится идти в школу по улице: они пользуются специально сооруженным крытым тоннелем.
Основное место работы для жителей Уиттиера — это порт, куда иногда прибывают лайнеры с туристами. Местные с удовольствием показывают свой город и необычный дом. Но с каждым годом население Уиттиера сокращается: кто-то уезжает, кто-то уходит из жизни. Вполне вероятно, что через некоторое время городок опустеет, а уникальный дом останется без жильцов.
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