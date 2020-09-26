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На центральном вокзале Нью-Йорка нашли «мужскую пещеру» 

Lenta.ru 8 часов назад
На вокзале Нью-Йорка нашли «мужскую пещеру»
Фото: Jeenah Moon / Reuters
В США на центральном вокзале Нью-Йорка нашли тайную комнату, которую сразу же прозвали «мужской пещерой». Об этом сообщает телеканал NBC News.
Данное помещение расположено в подвале вокзала. В нем нашли холодильник с банками пива, плазменный телевизор, кондиционер, спортивный инвентарь, несколько кроватей, микроволновую печь и кресла.
По словам генерального инспектора Управления городского транспорта Кэролайн Покорни, сотрудники вокзала скорее всего использовали комнату для того, чтобы «потусоваться, напиться и устроить вечеринку». «Многие жители Нью-Йорка фантазировали о том, чтобы расслабиться с холодным пивом в лучшем районе Манхэттена», — отметил он.
Отмечается, что в феврале 2019-го в службу городской инспекции пришло анонимное письмо с жалобой на то, что в складском помещении на вокзале устраиваются вечеринки. В тот момент на заявление никто не отреагировал.
Сотрудники пожарной службы Нью-Йорка заявили, что данной комнаты не было на карте с остальными помещениями вокзала. По их мнению, она представляет «значительную» угрозу безопасности.
Позже полицейские задержали трех рабочих терминала — ими оказались плотник, электрик и слесарь-проводник. Действия мужчин посчитали неприемлемыми и «возмутительно неуместными», их отстранили от работы. решается вопрос об их увольнении.
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Комментарии 1
Места , телеканал NBC
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