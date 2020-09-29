Названы города России с самыми красивыми улицами

Большинство респондентов (почти 45 процентов) заявили, что с удовольствием прогуливаются по ночным улицам культурной столицы. Второе место рейтинга поделили города Ялта и Сочи: оба набрали по 14 процентов голосов граждан. «Бронзу» в рейтинге самых красивых улиц для прогулок по ночам получила Москва (11 процентов голосов). По данным Tvil.ru, респонденты также часто выбирают для ночных прогулок улицы Казани (6,5 процента голосов), Екатеринбурга (почти 4 процента), Новосибирска и Самары (по 2 процента).