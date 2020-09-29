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Где находится «Океанский Атлант» 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Где обитает «Океанский Атлант»
Фото: globallookpress.com
Каждый, кто хоть немного интересовался древнегреческой мифологией, слышал легенду про Атланта. «Рамблер» расскажет, где сегодня обитает настоящий «Океанский Атлант».
По приданию, Атлант — это титан, который после поражения в борьбе с Олимпийскими богами, в наказание за дерзость был обречен поддерживать на крайнем Западе на своих плечах небесный свод. Но шесть лет назад у побережья города Нассау, который является столицей Багамских островов, появилась скульптура — прототип древнегреческого Атланта, но только держащий на себе толщу воды.
Процесс создания «Океанского Атланта» был весьма трудоемок и продолжителен. Скульптура создавалась по частям, а потом их склеивали между собой.
Высота этой статуи составляет почти 6 метров, а ее вес — около 60 тонн. Именно весомые параметры делают ее самой крупной скульптурой на планете, установленной под водой.
Создателем «Океанского Атланта» стал архитектор Джейсон де Кайрес Тейлор. Подводная статуя в виде девушки, склонившей под давлением воды свою голову, является проявлением взгляда ее автора на древний миф об Атланте, который всю свою жизнь нес на себе небосвод. Заказ Тейлору поступил от специального фонда, который занимается охраной местных рифов. Такая необходимость возникла у организации вследствие того, что за последние несколько лет резко уменьшилось количество рыбы у побережья Багамских островов из-за его массового отлова. Также причиной гибели рифов становится глобальное потепление, изменение pH-среды океанской воды и общее ее загрязнение.
Чтобы рассмотреть воочию прелесть скульптуры, не нужно быть профессиональным дайвером. Поскольку статуя расположена всего лишь в пяти метрах от поверхности воды, то нырнуть на экскурсию можно в маске и ластах. Интересно то, что в период отлива голова скульптуры появляется над поверхностью воды.
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