На «Новом Радио» продолжается «Музыкастинг 3.0» 

«Смотри! Слушай! Голосуй!»

В прямом эфире «Нового Радио» объявлен ещё один финалист конкурса «Музыкастинг 3.0» — Дима Корсо. Такой выбор сделали слушатели станции и авторитетное жюри, в которое вошли Артик из дуэта Artik & Asti, ELMAN, Filatov & Karas, директор по стратегическим коммуникациям ВКонтакте Константин Сидорков и генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов

Во второй конкурсный день среди участников «Музыкастинга 3.0» разгорелась нешуточная битва. До конца эфира звёздные эксперты не могли определиться с фаворитом. В суперсовременной студии «Нового Радио» выступили PUGACHEVA (Воронеж), Ксения Коламбацкая (Астрахань), группа NEON TAPEHEAD (Ижевск, Москва), Дима Корсо (Москва), TONYA Mak (Екатеринбург).

Особый резонанс вызвала провокационная песня «Двойной для меня» в исполнении Димы Корсо. По мнению певца и продюсера ELMAN в тексте полно двойных смыслов:

«Уверен, такой трек вполне может влететь в топ-чарт ВКонтакте и задержаться там. Мелодия запоминающаяся, яркий неожиданный проигрыш. Правда, если разобрать слова в куплете, то мой респект команде «Нового Радио» за смелость. «Счастье под язычок» — вы же понимаете, о чем эта песня?!»

Роман Емельянов, генеральный продюсер «Нового Радио»:

Пресс-служба

«Зная, что есть определённая цензура, авторы придумывают, как «зашивать» в текст запретные темы и стоп-слова. Радийщики стараются сомнительные процессы и действия не пропагандировать, но смысл песни не всегда очевиден. Например, если бы ELMAN сейчас не сказал про «счастье под язычок», я бы и не задумался об этом. Мне нравится этот трек, потому что он не потеряется в миксе «Нового Радио» и, думаю, сможет попасть в хит-парад «Высшая Лига» и другие российские чарты».

Решающим оказалось мнение слушателей станции, которые в интернет-голосовании отдали предпочтение именно Диме Корсо.

Пресс-служба

Теперь вместе с другими финалистами он поборется за главный приз. Победитель «Музыкастинга 3.0» получит настоящий трамплин в шоу-бизнес и всё, что нужно для старта успешной карьеры: запись сингла, его последующую ротацию в эфире станции, контракт с музыкальным лейблом, съёмку видеоклипа и гарантированную возможность выступления на популярных фестивалях.