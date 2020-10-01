Уже почти полвека в Сеуле существует вид жилья под названием «гошивон», который отличается низкой арендной платой. Обычно цена на них снижена из-за маленькой жилой площади — всего четыре квадратных метра. «Рамблер» выяснил, каково жить в таком доме.

На четырех квадратных метрах должна уместиться вся жизнь человека c кровью, полкой для одежды и телевизора или комьютера. Обычно такую комнату снимают студенты, когда приезжают в Сеул, чтобы сдавать экзамены, или рабочие-мигранты. Саунзел и кухня считаются местами общего пользования. Поэтому очень часто в комнатах у людей стоит чайник, чтобы лишний раз не сталкиваться с соседями.

@simkyudong

Сейчас в столице Южной Кореи цены на аренду недвижимости сильно выросли, поэтому некоторые люди живут в гошивонах, чтобы сэкономить. Иногда такая жизнь длится десятки лет. Общество относится к таким квартирам с непониманием. Если ты не студент, значит все плохо.

Корейский фотограф Сим Кю-донг даже сделал фотопроект о жизни людей в тесных и душных домах, которые больше напоминают бетонную коробку.

Пока Сим Кю-донг делал проект, он много общался с жителями гошивонов, которые жаловались на угнетенное психологическое состояние. Все они сошлись в том, что выбрали такую жизнь вынужденно.

@simkyudong

В современных гошивонах иногда можно даже найти маленький туалет, некоторые комнаты ремонтируют, превращая их во что-то приличное. На вид они похожи на микроскопические студии. Правда, от ощущения спертости это все равно не уберегает.