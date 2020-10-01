Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как корейцы выживают в бетонных коробках 4 квадратных метра 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Уже почти полвека в Сеуле существует вид жилья под названием «гошивон», который отличается низкой арендной платой. Обычно цена на них снижена из-за маленькой жилой площади — всего четыре квадратных метра. «Рамблер» выяснил, каково жить в таком доме.
На четырех квадратных метрах должна уместиться вся жизнь человека c кровью, полкой для одежды и телевизора или комьютера. Обычно такую комнату снимают студенты, когда приезжают в Сеул, чтобы сдавать экзамены, или рабочие-мигранты. Саунзел и кухня считаются местами общего пользования. Поэтому очень часто в комнатах у людей стоит чайник, чтобы лишний раз не сталкиваться с соседями.
@simkyudong
Сейчас в столице Южной Кореи цены на аренду недвижимости сильно выросли, поэтому некоторые люди живут в гошивонах, чтобы сэкономить. Иногда такая жизнь длится десятки лет. Общество относится к таким квартирам с непониманием. Если ты не студент, значит все плохо.
Корейский фотограф Сим Кю-донг даже сделал фотопроект о жизни людей в тесных и душных домах, которые больше напоминают бетонную коробку.
Пока Сим Кю-донг делал проект, он много общался с жителями гошивонов, которые жаловались на угнетенное психологическое состояние. Все они сошлись в том, что выбрали такую жизнь вынужденно.
@simkyudong
В современных гошивонах иногда можно даже найти маленький туалет, некоторые комнаты ремонтируют, превращая их во что-то приличное. На вид они похожи на микроскопические студии. Правда, от ощущения спертости это все равно не уберегает.
@dq.yam
Комментарии 25
Места , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 русских привычек, которые удивляют иностранцев
10 русских привычек, которые удивляют иностранцев
Секретные функции лифта
Секретные функции лифта
История девочки, которая жила в плену маньяка 18 лет
История девочки, которая жила в плену маньяка 18 лет
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
В Китае нашли гору, которая «откладывает яйца»
04:47
В Китае нашли гору, которая «откладывает яйца»
Места
Пропавшую 2 года назад женщину выловили из моря живой
02:41
Пропавшую 2 года назад женщину выловили из моря живой
Люди
Раскрыт простейший способ обмануть алкозамок в авто
00:33
Раскрыт простейший способ обмануть алкозамок в авто
Люди
Что будет, если 72 часа просидеть в белой комнате
04:13
Что будет, если 72 часа просидеть в белой комнате
Люди
Что будет, если Земля остановится
03:04
Что будет, если Земля остановится
Безумный мир
Почему Пентагон имеет форму пятиугольника
03:30
Почему Пентагон имеет форму пятиугольника
Места
Древние монстры, которых не стоит воскрешать
09:19
Древние монстры, которых не стоит воскрешать
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение