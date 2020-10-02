Стало известно место с худшими условиями работы

Низкие температуры и сильные ветры делают Тикси местом с самыми сложными для работы условиями, сообщила РИА Новости начальник гидрометцентра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Якутское УГМС) Татьяна Маршалик.

"Самые жесткие условия труда, я думаю, все-таки на Тикси, на Арктическом побережье. Там, где дует сильный ветер, который гораздо хуже переносит человек, чем жару или холод. Там в середине лета холоднее, чем в Якутске осенью. Ветер там достигает 35-40 метров в секунду. Усугубляется все это полярной ночью", — сказала Маршалик.

Она пояснила, что традиционно в арктических районах условия работы считаются самыми тяжелыми. В России было 13 арктических районов, в прошлом году к ним добавили еще восемь районов. Теперь все районы, начиная с 65-го градуса северной широты, это арктическая зона. Это было сделано для расчета льгот и коэффициентов.