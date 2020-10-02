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Метеоролог назвала место с самыми жесткими условиями работы 

РИА Новости и ещё 4 4 часа назад
Стало известно место с худшими условиями работы
Фото: Хорошевский Денис
Низкие температуры и сильные ветры делают Тикси местом с самыми сложными для работы условиями, сообщила РИА Новости начальник гидрометцентра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Якутское УГМС) Татьяна Маршалик.
"Самые жесткие условия труда, я думаю, все-таки на Тикси, на Арктическом побережье. Там, где дует сильный ветер, который гораздо хуже переносит человек, чем жару или холод. Там в середине лета холоднее, чем в Якутске осенью. Ветер там достигает 35-40 метров в секунду. Усугубляется все это полярной ночью", — сказала Маршалик.
Она пояснила, что традиционно в арктических районах условия работы считаются самыми тяжелыми. В России было 13 арктических районов, в прошлом году к ним добавили еще восемь районов. Теперь все районы, начиная с 65-го градуса северной широты, это арктическая зона. Это было сделано для расчета льгот и коэффициентов.
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Места , Другое , РИА Новости
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