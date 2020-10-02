Конкурс «Музыкастинг» опять в центре внимания. Во время выбора финалистов члены звёздного жюри, среди которых певица Мари Краймбрери, Артик (Artik & Asti), сооснователь лейбла Zhara Music Бахтияр Алиев (Bahh Tee), генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов , устроили эмоциональную перепалку в прямом эфире. А известный диджей Дмитрий Филатов (Filatov & Karas) обложил коллег матом и покинул студию радиостанции.

По его мнению, никто из участников четвертого полуфинала не соответствует общепринятому «формату», т.е. не имеет потенциала получить ротации на популярных станциях и музыкальных каналах. Другие эксперты справедливо заметили, что Филатов отстал от трендов, и сегодня для успеха нужно ориентироваться на актуальные тренды, и можно стать популярным в социальных сетях.

После чего участник DJ-дуэта Filatov & Karas и вспылил.

В интернете появилась запись скандальной выходки 39-летнего музыканта.

Проект «Музыкастинг» сейчас в самом разгаре. Всего на конкурс в этом году поступило более 5500 заявок со всей страны. Пройдя строгий отбор, 25 лучших начинающих артистов со всей страны с 28 сентября по 2 октября соревновались за право выйти в финал. Об интересе к конкурсу говорит и несколько миллионов просмотров, которые собрали ВКонтакте видео с выступлениями участников, и авторитетное жюри, состоящее сплошь из звёзд и акул российского шоу-бизнеса — Димы Билана , Мари Краймбрери, ELMAN и многих других.

Пресс-служба

После резонансного эфира генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов пояснил, с чем связано такое эмоциональное поведение другого члена жюри:

«Со стороны может показаться, что музыкальный конкурс — лишь красивое шоу для аудитории, но на самом деле быть членом жюри — это большая ответственность. Можно пойти на поводу своего настроения и поддержать пустышку, или наоборот, перекрыть кислород большому таланту. Не все выдерживают такую нагрузку».

Судьба участников «Музыкастинга» решится уже 5 октября — из шести участников финала будет выбран начинающий артист, который и станет обладателем настоящего трамплина в шоу-бизнес. Победитель получит всё, что нужно для старта успешной карьеры: запись сингла, его последующую ротацию в эфире станции, контракт с лейблом, съёмку видеоклипа и гарантированную возможность выступления на популярных фестивалях VK Fest и «ЖАРА».