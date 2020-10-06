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Ученый объяснил загрязнение океана и гибель животных на Камчатке 

Lenta.ru и ещё 19 3 часа назад
Новые загрязняющие пенные пятна в океане на Камчатке появились в результате стока химических реагентов с берега. Такую версию в разговоре с РИА Новости озвучил главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института имени Ильичева ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир Раков.
По его словам, в природе не бывает таких желтых пятен, а пена появилась из-за химикатов.
«Пена в открытых районах океана, где не впадают крупные реки, нет городов, промышленных предприятий, с которых стекают стоки, может быть только за счет химических реагентов, которые и дают ее в больших количествах», — сказал ученый.
Раков отметил, что гибель животных не связана с природными причинами, иначе она не произошла бы, либо воздействие было бы минимальным. Он предположил, что техногенный загрязнитель мог попасть в воду с суши, со стороны Халактырского пляжа.

«Это какое-то ядовитое сильнодействующее вещество, так как погибли животные разных систематических групп — и чувствительные к загрязнениям, и нечувствительные. То есть это яд, который действует на всех», — пояснил биолог.

Ранее специалисты Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) указывали, что обнаружили отложения желто-коричневого, зеленого цвета на дне и пену на берегу в правом притоке реки Налычево, впадающей в Авачинский залив.
Губернатор Владимир Солодов заявил, что причиной загрязнения океана, предположительно, стали два полигона с ядовитыми отходами — Козельский и Радыгинский. Территорию обследуют специалисты, которые проводят замеры и берут пробы.
Власти области получили видео по одному из притоков реки Налычево, туда выехали представители контрольных органов. До этого глава региона говорил, что есть три версии случившегося: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.
В начале октября появились сообщения о множестве мертвых морских животных и рыбы на берегу Халактырского пляжа на Камчатке и еще в трех бухтах.
Местные серферы после погружения в воду пожаловались на тошноту, температуру, ухудшение зрения, першение в горле. В Авачинском заливе были выявлены фенол и нефтепродукты.
Позднее пляжи с мертвыми животными нашли еще в трех бухтах, в Авачинском заливе выявили фенол и нефтепродукты. 4 октября в Камчатгидромете заявили, что загрязнение акватории действительно произошло, а погибшие морские животные оказались на берегу из-за шторма. Природоохранная прокуратура начала проверку.
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Комментарии 2
Места , Видео , Другое , Владимир Солодов , РИА Новости
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