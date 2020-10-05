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Москву номинировали на премию World Travel Awards 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Москву номинировали в семи номинациях международной туристической премии World Travel Awards. Среди исторический номинаций, которые говорят о культурной составляющий, город также выделили пригодным для делового и спортивного туризма.
Обычно в номинации попадают самые привлекательные для путешественников города достопримечательности, лучшие туроператоры, авиакомпании, курорты, отели и другие представители сферы туризма и гостеприимства.
В прошлом году по итогам World Travel Awards Москва стала лучшим туристическим направлением мира в категории "Город". Хотя помимо Москвы в номинации были представлены: Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон, Париж, Санкт-Петербург, Сидней, Рио-де-Жанейро и другие.
Всемирная премия в области туризма World Travel Awards была учреждена в 1993 году и считается "Оскаром туристической отрасли".
Ранее "Рамблер" сообщал о доме, в котором поместилось все население города.
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