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Аттракционы, от которых бросает в дрожь 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Аттракционы, от которых бросает в дрожь
Фото: depositphotos.com
Некоторым людям в жизни не хватает адреналина, поэтому они специально идут на риск, в погоне за острыми ощущениями. «Рамблер» сделал подборку аттракционов, от которых вас может бросить в дрожь.

Стеклянный мост

В 2016 году для туристов открыли стеклянный мост над Гранд-Каньоном в районе Чжанцзяцзе. На момент строительства он считался самым длинным и самым высоким стеклянным мостом в мире. Его длина составляет 430 метров, и находится на высоте 260 метров. Если же при обычной прогулке по мосту вы не получили достаточно адреналина, можете также, за отдельную плату, спрыгнуть с банджи.

Качели

@harimaolee
В тематическом парке Чунцие находятся самые высокие качели в мире. Их высота достигает около 100 метров, что равно целому 30-этажному дому. Они расположены прямо на краю скалы над 700 метровым обрывом, а скорость полета на этих качелях достигает 80 километров в час.

Смотровая площадка

Yunyang Longgang Scenic Spot
Смотровая площадка, выполненная полностью из стекла, расположена в живописном местечке Шилинься, в районе Пингу под Пекином. Она находится на высоте 760 метров и является самой большой в мире. Сама платформа сооружена из титана, стали и пуленепробиваемого стекла.
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