Какой московский район считается «гиблым местом»

Почти каждый москвич слышал, что «останкинская игла» и телецентр были возведены не в самом благоприятном месте столицы. Вокруг Останкино циркулирует несколько десятков легенд — одна страшнее другой.

Почти каждый москвич слышал, что «останкинская игла» и телецентр были возведены не в самом благоприятном месте столицы. Вокруг Останкино циркулирует несколько десятков легенд — одна страшнее другой.

Согласно одной из них, якобы на этом месте в древние времена находилось языческое капище, где совершались человеческие жертвы, и это стало отправной точкой для проклятия будущей «телевизионной земли».

Верховной же «демоницей» сего гиблого места, согласно московским байкам, является некая горбунья, которая периодически — в течении нескольких столетий — является обитателям Останкино и предупреждает о грядущих неприятностях.

В списке предупрежденных вещуньей несколько царей (Павел I, Александр I, Александр II), бояр, князей.

В эпоху телевидения призрак почему-то идет на контакт исключительно с останкинской охраной и рядовыми работниками телецентра.

Еще одна легенда рассчитана на поклонников околонаучной фантастики и парапсихологии. Якобы, в районе башни существует портал в иные миры. В народе гуляют многочисленные истории, как охранник гулял по коридорам Останкино и очнулся в другом районе Москвы; кому-то повезло еще меньше (а, может, и больше, как посмотреть), и портал перенес гражданина в другое время — правда, ненадолго.

Одни парапсихологи утверждают, что всему виной электромагнитное излучение, которое исходит от башни: якобы оно создает «дыры» в пространственно-временном континууме. Другие эзотерики сетуют на изначальное проклятие местности. Думается, для того, чтобы встать на одну или другую версии, нужно самому пройти через этот портал.

В этой народной фобии уже обошлось без «бесовщины» и «телепортаций». С момента возведения башни мысль «А вдруг она упадет!», посещала многих москвичей и гостей столицы.

Согласно проекту, «игла» рассчитана на отклонение от прямой линии на 12 метров. Рекордный «наклон» был зафиксирован во время урагана в 1998 году, который составил около 6 метров.

Неприятные мгновения пришлось пережить москвичам во время пожара в башне в 2000 году. Тогда многие боялись, что башня упадет и накроет жилые кварталы своим «полукилометровым» телом. Однако, даже при самых серьезных катастрофах, башня не будет угрожать жилым кварталам, поскольку не будет падать целиком, а сложится как карточный домик.

Любопытно, что городские легенды о башне стали циркулировать с начала 1970-х годов.

До этого не упоминалось никакой информации ни о «гиблом» месте, ни о кладбищах самоубийств, ни о порталах в другие миры.

Причем никаких упоминаний об «останкинских байках» не было ни в одном дореволюционном москвоведческом тексте. Есть версия, что «башенный фольклор» является креативом советских спецслужб.

1960-1970-ые годы — время, когда спецслужбы экспериментировали с новыми технологиями работы с общественным мнением. Запуск и распространение слухов считался тогда одним из самых передовых способов. В те времена слухи были реальной альтернативой тогдашнему советскому агитпропу — вроде сегодняшнего интернета. Разумеется, власти хотели держать под контролем этот мощный канал и активно им пользовались.

Известно то, что по указке Хрущева, ярого противника церкви, целое подразделение КГБ работало над «посевом» суеверий среди граждан — в том числе и «моделировании» разных городских легенд. Вероятно, и появление баек о нечистой силе в районе телецентра той же природы.

Возможно, власти таким экзотическим образом хотели создать мистический ореол вокруг телевидения, что, надо признать, получилось. По последним опросам, работа на телевидении входит в рейтинг самых желанных карьер, а очереди на массовку в популярные ток-шоу похожи на очереди в мавзолей в недавнем прошлом. Одним словом, культ.