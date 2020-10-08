«Новое Радио» объявило победителя «Музыкастинг 3.0»

В прямом эфире «Нового Радио» объявлен победитель конкурса «Музыкастинг 3.0». Лучшей из более 5500 претендентов с песней «Роботы» названа группа WINESMOKE. Начинающих артистов ждёт реактивный старт карьеры в шоу-бизнесе: запись сингла и его последующая ротация на «Новом Радио», съёмка клипа и контракт с лейблом Zhara Music, а также гарантированное включение в лайнап популярных музыкальных фестивалей VK Fest и «ЖАРА».

Фото: «Новое Радио» «Новое Радио»

Признанные профессионалы оценивали потенциал участников. Музыкант и продюсер ELMAN назвал проект показательным примером для всей сферы развлечений нашей страны:

«Это шоу-бизнес в миниатюре. Хип-хоп, рок, R’n’B, инди-поп и другие жанры, в которых работают современные музыканты и которые представлены на конкурсе, делают его разнообразным и непредсказуемым, а значит — интересным! Невозможно угадать заранее, какой артист понравится нам, слушателям и кто, в конечном итоге, станет лучшим».

Мари Краймбрери призналась, что выбор победителя дался ей нелегко:

«Прекрасный финал! Хороша каждая песня, даже не к чему придраться. Поэтому оценивать молодых исполнителей всем было очень трудно. Мне вообще всегда тяжело судить, потому что я сама наслушалась разного в свой адрес и ненавижу критиковать кого-то другого».

Диме Билану понравилось то будущее российского шоу-бизнеса, которое он увидел на конкурсе «Нового Радио»:

«Факт участия в “Музыкастинге” — уже знак качества для начинающих артистов. Моё творческое открытие сегодня — WINESMOKE. Просто восторг! Уверен, за их ироничными “Роботами” скрывается непочатый край музыкальности, и группу ждёт успех».

Лидером по итогам совместного голосования аудитории «Нового Радио» и жюри проекта стала группа WINESMOKE. Идея песни «Роботы» родилась у солистки квартета во время просмотра сериала «Чёрное зеркало»:

«Новое Радио»

«Многое в нашей жизни сегодня зависит от технологий. Об этом я и пою. Выходя на сцену, решила, что буду вести себя не как конкурсантка, а как состоявшаяся певица и во время лайва выложилась на все 100%!»

Сооснователь лейбла Zhara Music Бахтияр Алиев (Bahh Tee) вспомнил, что слышал записи победительницы и раньше, но «раскусил» оригинальный стиль группы лишь на «Музыкастинге 3.0»:

«Выступление бэнда в концертной студии “Нового Радио” было очень крутым: текст, подача, манера исполнения. Такой музыкально-эстетический микс будет прикольно смотреться на фестивале “ЖАРА”. Я вижу в группе потенциал, мне как продюсеру есть с чем работать. Визуал — сильная сторона WINESMOKE, поэтому сейчас мои мысли заняты тем, как сделать максимально зрелищным и эффектным клип, который мы снимем на выбранный сингл».

Новая жизнь ждёт всех финалистов «Музыкастинга 3.0». Директор по стратегическим коммуникациям ВКонтакте Константин Сидорков заявил, что творчество каждого из них имеет все шансы попасть в топ-чарт крупнейшей русскоязычной социальной сети:

«ВКонтакте работают те же правила, что и на радио — трек должен быть запоминающимся. Так можно сказать про каждого из дебютантов на “Новом Радио”, но особенно выделю, конечно, песню “Роботы”. Наташа вместе со своими музыкантами — готовые артисты, которые выступят на VK Fest в Санкт-Петербурге летом 2021 года».

Также на сцене MEGAFON VIBE одного из крупнейших опенэйров страны выступит Хабиб (Казань). Популярного блогера с 4 000 000 подписчиков поддержала ВКонтакте более 68% участников интернет-голосования.

Конкурс вызвал серьёзный ажиотаж в музыкальной индустрии. По словам генерального продюсера «Нового Радио» Романа Емельянова, рекордное количество заявок, пристальное внимание прессы и значительный интерес аудитории вдохновили команду станции уже начинать подготовку к следующему сезону шоу:

«Новое Радио»

«Все отборочные туры и финал получились просто бомбическими, профессиональный уровень начинающих артистов очень высокий, накал борьбы сумасшедший, жюри отработало шикарно! Поэтому, не буду скрывать, мы уже планируем “Музыкастинг 4.0” — ровно через год. Анкеты начнём принимать будущей весной».