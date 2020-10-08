«Новое Радио» объявило победителя «Музыкастинг 3.0»

«Это шоу-бизнес в миниатюре. Хип-хоп, рок, R’n’B, инди-поп и другие жанры, в которых работают современные музыканты и которые представлены на конкурсе, делают его разнообразным и непредсказуемым, а значит — интересным! Невозможно угадать заранее, какой артист понравится нам, слушателям и кто, в конечном итоге, станет лучшим».
«Прекрасный финал! Хороша каждая песня, даже не к чему придраться. Поэтому оценивать молодых исполнителей всем было очень трудно. Мне вообще всегда тяжело судить, потому что я сама наслушалась разного в свой адрес и ненавижу критиковать кого-то другого».
«Факт участия в “Музыкастинге” — уже знак качества для начинающих артистов. Моё творческое открытие сегодня — WINESMOKE. Просто восторг! Уверен, за их ироничными “Роботами” скрывается непочатый край музыкальности, и группу ждёт успех».
«Многое в нашей жизни сегодня зависит от технологий. Об этом я и пою. Выходя на сцену, решила, что буду вести себя не как конкурсантка, а как состоявшаяся певица и во время лайва выложилась на все 100%!»
«Выступление бэнда в концертной студии “Нового Радио” было очень крутым: текст, подача, манера исполнения. Такой музыкально-эстетический микс будет прикольно смотреться на фестивале “ЖАРА”. Я вижу в группе потенциал, мне как продюсеру есть с чем работать. Визуал — сильная сторона WINESMOKE, поэтому сейчас мои мысли заняты тем, как сделать максимально зрелищным и эффектным клип, который мы снимем на выбранный сингл».
«ВКонтакте работают те же правила, что и на радио — трек должен быть запоминающимся. Так можно сказать про каждого из дебютантов на “Новом Радио”, но особенно выделю, конечно, песню “Роботы”. Наташа вместе со своими музыкантами — готовые артисты, которые выступят на VK Fest в Санкт-Петербурге летом 2021 года».
«Все отборочные туры и финал получились просто бомбическими, профессиональный уровень начинающих артистов очень высокий, накал борьбы сумасшедший, жюри отработало шикарно! Поэтому, не буду скрывать, мы уже планируем “Музыкастинг 4.0” — ровно через год. Анкеты начнём принимать будущей весной».