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Накануне премьеры мюзикла «ШАХМАТЫ» приоткрыт занавес

Партнерский материал
5 часов назад
В четверг в Театре МДМ прошла открытая репетиция мюзикла «ШАХМАТЫ». Творческая команда и артисты постановки рассказали о финальном этапе работы над первой в истории российской постановкой легендарного мюзикла.
Накануне премьеры мюзикла «ШАХМАТЫ» приоткрыт занавес
Фото: Юрий БогомазЮрий Богомаз
«„ШАХМАТЫ“ – самая знаковая, важная и сложная работа за два десятилетия моей театральной карьеры среди десятков российских постановок самых известных и популярных бродвейских мюзиклов — поделился продюсер и художественный руководитель Театра МДМ Дмитрий Богачев. — С музыкальной точки зрения, в жанре мюзикла в мире не существует ничего более мощного, монументального и значительного. Поэтому, взявшись за этот материал два года назад после многих лет нерешительности, я пообещал самому себе создать интересную, зрелищную, эмоциональную постановку “ШАХМАТ”, которая будет достойна ее изумительно красивой музыки, и любой ценой довести это дело до конца, чтобы, наконец, российские зрители спустя 35 лет смогли увидеть этот великий мюзикл! Все мы находимся в состоянии эйфории от того, что получается и от этого не чувствуем ни усталости, ни страха».
Журналисты стали первыми зрителями, которые увидели уже готовые фрагменты из спектакля: экзотичную «Одну ночь в Бангкоке», лирический дуэт главных героев Анатолия и Флоренс «Ты и я» и яркий номер делегации СССР «Советская машина». Работу артистов корректировали в реальном времени режиссер Евгений Писарев, хореограф Ирина Кашуба и музыкальный супервизор Джон Ригби. «Играйте эту сцену более пугающе», «следите за графикой рук», «добавьте воздуха в вокал» — советовали постановщики.
Юрий Богомаз
«Трудно описать, насколько важно то, что сегодня здесь происходит, ведь по сути „ШАХМАТЫ“ — это единственный спектакль такого масштаба, который сейчас ставится в мире — ни в Англии, ни в Америке ничего подобного не готовится. Мне очень важно быть причастным к этой работе — и очень волнительно», — поделился Джон Ригби, британский дирижер и музыкальный руководитель ряда известных по всему миру постановок: «Иисус Христос – Суперзвезда», «Призрак Оперы», «Школа рока», «Отверженные» и другие.
Особое впечатление на гостей репетиции произвели многоуровневые, мультимедийные, автоматизированные декорации, благодаря которым оркестр, расположенный на шестиметровой высоте, буквально парит над сценой.
Любовь Шеметова
«Создание декораций — долгий и кропотливый процесс. Все это время мы работали рука об руку с дизайнером. Рассчитывали все до миллиметра, чтобы и по картинке сошлось, и с технической точки зрения было четко, а главное – безопасно, ведь на сцене активно задействованы все три уровня, а огромная многоэтажная фронтальная часть сета находится в постоянном движении. Нужно было учесть вес музыкантов оркестра и инструментов... Команда монтировала декорации несколько недель», — рассказал технический супервизор постановки Стано Кушик, в послужном списке которого техническое сопровождение Олимпийские игры в Лондоне, Сочи и Рио-де-Жанейро, турне Бейонсе, «Евровидение» (2017, 2018, 2019), шоу Disney in Opera, концерты Maroon 5, Muse и другие.
Премьера «ШАХМАТ» состоится 17 октября. Мюзикл написали в 1984 году три выдающихся автора — британский либреттист, обладатель премий «Оскар», «Тони», «Эмми» и «Грэмми» Тим Райс, а также участники и композиторы группы ABBA Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус, чьи имена увековечены в Зале мировой славы рок-н-ролла. Прототипами главных героев — Анатолия Сергиевского и Фредди Трампера — стали великие шахматисты Анатолий Карпов, Борис Спасский, Виктор Корчной и Роберт Фишер.
Любовь Шеметова
Режиссер постановки — художественный руководитель Театра им. Пушкина Евгений Писарев, автор русского текста — поэт и либреттист Алексей Иващенко, за художественное оформление отвечает художник-постановщик Николай Симонов, за музыкальную часть, оркестр и вокалистов — музыкальный супервайзер Джон Ригби, за танцы, движение и пластику — хореограф Ирина Кашуба, костюмы создала театральная художница, лауреат «Золотой Маска» Мария Данилова, а световую партитуру — художник по свету, обладатель «Золотой Маски» Александр Сиваев. Видеодизайн и мультимедиа созданы художниками креативной группы «Ракета Медиа». Звуковое оформление спектакля разработал саунд-дизайнер Ричард Брукер. Музыкальный руководитель и дирижер спектакля — Евгений Загот.
«„ШАХМАТЫ“ — совершенно необычный и неожиданный мюзикл для московской сцены, — рассказал Евгений Писарев. — Наша постановка — это своего рода кроссовер мюзикла, оперы и рок-концерта — классный, яркий, дорогой, с великолепными костюмами и сложнейшими декорациями. Но все же ее главное достоинство — это музыка! Я говорю артистам во время репетиций: «Слишком много Станиславского! Не забывайте о Боне Джови!»
«Подготовка к роли была непростой. Партия написана довольно высоко, материал разножанровый — где-то нужно петь в роковой манере, где-то — более классически. Все это для меня стало поводом усиленно заниматься вокалом. Я пела везде, где можно — в ванной, в машине, на кухне, ну и два месяца репетиций сделали свое дело, — поделилась Анастасия Стоцкая. — Этот мюзикл — не столько про шахматы, сколько про взаимоотношения людей: любовь, измену, предательство, умение сделать правильный выбор. У меня очень крутая героиня, объемная, амплитудная. Она невероятно сильная: женщина-секундант, которая общается с мужчинами на равных, не уступая им ни в чем. Я стараюсь ее дополнить какими-то свойственными мне качествами: женственностью, нежностью. Работа очень сложная в плане драматургии, но Евгений Писарев очень комфортный режиссер, сдержанный, интеллигентный, которому можно задать миллион вопросов и вне репетиций. Кроме того, я влюблена в этот жанр, в эту музыку, у нас невероятная команда, оркестр. Верю, что проект ждет большой успех!»
«Мюзикл “ШАХМАТЫ” — яркое событие на мировой театральной сцене. — сказал Илья Целиков, руководитель билетных сервисов группы МТС. —Я рад, что МТС, для которой это первый опыт сопродюсирования музыкальных шоу, причастна долгожданной постановке его в России. Это событие, которое наши зрители ждали уже 30 лет. Я верю, что “ШАХМАТЫ” ждет успех у российских зрителей».
Места,Ричард Брукер,Денис Дэмкив,Джон Ригби,Александр Сиваев,Виктор Корчной,Александр Казьмин,Евгений Загот,Бьорн Ульвеус,Борис Спасский,Кирилл Гордеев,Александр Маракулин,Дмитрий Богачев,Анна Гученкова,Станислав Беляев,Тим Райс,Роберт Фишер,Анастасия Стоцкая,Мария Данилова,Евгений Писарев,Бенни Андерссон,Александр Суханов,Николай Симонов,Алексей Иващенко,Ольга Беляева,Александр Матросов,Александр Бобров,Анатолий Карпов,Иисус Христос,Walt Disney,МТС,
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