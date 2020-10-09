Накануне премьеры мюзикла «ШАХМАТЫ» приоткрыт занавес

«„ШАХМАТЫ“ – самая знаковая, важная и сложная работа за два десятилетия моей театральной карьеры среди десятков российских постановок самых известных и популярных бродвейских мюзиклов — поделился продюсер и художественный руководитель Театра МДМ Дмитрий Богачев. — С музыкальной точки зрения, в жанре мюзикла в мире не существует ничего более мощного, монументального и значительного. Поэтому, взявшись за этот материал два года назад после многих лет нерешительности, я пообещал самому себе создать интересную, зрелищную, эмоциональную постановку “ШАХМАТ”, которая будет достойна ее изумительно красивой музыки, и любой ценой довести это дело до конца, чтобы, наконец, российские зрители спустя 35 лет смогли увидеть этот великий мюзикл! Все мы находимся в состоянии эйфории от того, что получается и от этого не чувствуем ни усталости, ни страха».
«Трудно описать, насколько важно то, что сегодня здесь происходит, ведь по сути „ШАХМАТЫ“ — это единственный спектакль такого масштаба, который сейчас ставится в мире — ни в Англии, ни в Америке ничего подобного не готовится. Мне очень важно быть причастным к этой работе — и очень волнительно», — поделился Джон Ригби, британский дирижер и музыкальный руководитель ряда известных по всему миру постановок: «Иисус Христос – Суперзвезда», «Призрак Оперы», «Школа рока», «Отверженные» и другие.
«Создание декораций — долгий и кропотливый процесс. Все это время мы работали рука об руку с дизайнером. Рассчитывали все до миллиметра, чтобы и по картинке сошлось, и с технической точки зрения было четко, а главное – безопасно, ведь на сцене активно задействованы все три уровня, а огромная многоэтажная фронтальная часть сета находится в постоянном движении. Нужно было учесть вес музыкантов оркестра и инструментов... Команда монтировала декорации несколько недель», — рассказал технический супервизор постановки Стано Кушик, в послужном списке которого техническое сопровождение Олимпийские игры в Лондоне, Сочи и Рио-де-Жанейро, турне Бейонсе, «Евровидение» (2017, 2018, 2019), шоу Disney in Opera, концерты Maroon 5, Muse и другие.
«„ШАХМАТЫ“ — совершенно необычный и неожиданный мюзикл для московской сцены, — рассказал Евгений Писарев. — Наша постановка — это своего рода кроссовер мюзикла, оперы и рок-концерта — классный, яркий, дорогой, с великолепными костюмами и сложнейшими декорациями. Но все же ее главное достоинство — это музыка! Я говорю артистам во время репетиций: «Слишком много Станиславского! Не забывайте о Боне Джови!»
«Подготовка к роли была непростой. Партия написана довольно высоко, материал разножанровый — где-то нужно петь в роковой манере, где-то — более классически. Все это для меня стало поводом усиленно заниматься вокалом. Я пела везде, где можно — в ванной, в машине, на кухне, ну и два месяца репетиций сделали свое дело, — поделилась Анастасия Стоцкая. — Этот мюзикл — не столько про шахматы, сколько про взаимоотношения людей: любовь, измену, предательство, умение сделать правильный выбор. У меня очень крутая героиня, объемная, амплитудная. Она невероятно сильная: женщина-секундант, которая общается с мужчинами на равных, не уступая им ни в чем. Я стараюсь ее дополнить какими-то свойственными мне качествами: женственностью, нежностью. Работа очень сложная в плане драматургии, но Евгений Писарев очень комфортный режиссер, сдержанный, интеллигентный, которому можно задать миллион вопросов и вне репетиций. Кроме того, я влюблена в этот жанр, в эту музыку, у нас невероятная команда, оркестр. Верю, что проект ждет большой успех!»
«Мюзикл “ШАХМАТЫ” — яркое событие на мировой театральной сцене. — сказал Илья Целиков, руководитель билетных сервисов группы МТС. —Я рад, что МТС, для которой это первый опыт сопродюсирования музыкальных шоу, причастна долгожданной постановке его в России. Это событие, которое наши зрители ждали уже 30 лет. Я верю, что “ШАХМАТЫ” ждет успех у российских зрителей».