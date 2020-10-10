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Какое здание в Ленинграде запретил разрушать Гитлер 

Русская семерка 8 часов назад
Какое здание в Ленинграде запретил разрушать Гитлер
Фото: Русская семерка
Петербургская гостиница «Астория», построенная в начале ХХ века, до сих пор не только стоит на своем прежнем месте, но и так же, как и больше 100 лет назад, продолжает принимать гостей Северной столицы. Это здание, расположенное на Исаакиевской площади, уцелело даже во время бомбежек в годы Великой Отечественной войны. Дело в том, что Гитлер запретил немецким летчикам сбрасывать снаряды на «Асторию».

История «Астории» и ее звездные постояльцы

Как пишет Евгений Голомолзин в издании «Петербург пешком. Самые интересные прогулки по Северной столице России», здание гостиницы «Астория», которое «врезалось» под острым углом в Исаакиевскую площадь, было возведено в 1911 году под руководством архитектора шведского происхождения Федора Лидваля.
Торжественное открытие отеля состоялось 23 декабря 1912 года. Первым владельцем «Астории» числился немец Отто Мейер, а первым управляющим — француз Луи Терье. Именно при Терье петербургская «Астория» заняла верхние строчки в рейтингах отелей России.
Недаром, если верить Оксане Усольцевой, автору книги «Золотая коллекция лучших мест Санкт-Петербурга», именно в «Астории» останавливались многие знаменитые личности как прошлого, так и современности.
По словам Усольцевой, здесь снимали номера писатели Герберт Уэллс и Михаил Булгаков, певец Леонид Утесов, балерина Майя Плисецкая, актер Ален Делон, шахматист Гарри Каспаров, генерал Антон Деникин, а также Владимир Ленин, Маргарет Тэтчер, Тони Блэр и многие другие. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Адольф Гитлер тоже положил на «Асторию» глаз: у фюрера были грандиозные планы насчет здания гостиницы.

Планы Гитлера

Если верить автору книги «Ленинград в борьбе за выживание в блокаде», уже в сентябре 1941 года Гитлер заявил, что Ленинград стал второстепенной целью и принялся готовить наступление на Москву. Фюрер был уверен в том, что судьба Северной столицы предрешена. Именно поэтому он уже мечтал о предстоящем праздновании взятия города.
По словам Соболева, торжественный банкет в честь этого события должен был состояться в лучшей гостинице города, то есть в «Астории».

Тем паче, что и местоположение здания, как казалось Гитлеру, было более чем удачным: на Дворцовой площади он собирался устроить парад.

Вообще у немцев все уже было расписано до мельчайших подробностей. По данным Кевина Уолкера, автора книги «The Grand Food Bargain: and the Mindless Drive for More», с балкона «Астории» Адольф Гитлер планировал произнести свою победную речь.
Более того, как пишет в своей книге «Кольцо Гитлера» Владимир Титомиров, заранее были отпечатаны и пригласительные билеты на это «мероприятие».
Все усилия пошли бы прахом, если бы от отеля остались одни руины. По этой причине Гитлер и распорядился не сбрасывать бомбы на здание. Данный приказ германского лидера упоминает в своей книге «Номера с видом: тайная жизнь Гранд Отелей» и Адриан Морби.

Гостиница во время и после войны

Стоит отметить, что пока Гитлер строил планы на ленинградскую гостиницу, в ее здании располагался госпиталь, начальником которого был назначен Е. Л. Шульман. По крайней мере, так утверждает на страницах издания «По Петербургу с книгой в руках. Путеводитель по Северной столице на все случаи жизни», Андрей Гусаров. По словам Гусарова, в блокадные годы именно здесь лечились от дистрофии многие знаменитости из числа интеллигенции: ученые, писатели, архитекторы, художники и композиторы.
Правда, немногим из пациентов «Астории» суждено было дожить до окончания блокады. Так, известный архитектор Оскар Мунц скончался в стенах отельного госпиталя от истощения.
Тем не менее, пышное торжество, о котором грезил фюрер, в «Астории» так и не состоялось. Ленинград выстоял и после войны вернулся к мирной жизни, также, как и гостиница.
Впрочем, в 1987 году «Астория» закрывалась на несколько месяцев на реконструкцию, зато вскоре предстала перед своими постояльцами обновленной.
Сегодня, как отмечает Наталья Землянская в путеводителе «Петербург в кармане», пятизвездочный отель функционирует, как и прежде. В «Астории» имеются 169 номеров, 86 из которых класса «люкс» и 6 президентских. Есть также библиотека, Зимний сад, бизнес-центр, икорный бар, чайная комната, тренажерный зал.
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Комментарии
Места , Маргарет Тэтчер , Леонид Утесов , Антон Деникин , Федор Лидваль , Тони Блэр , Михаил Булгаков , Гарри Каспаров , Майя Плисецкая , Герберт Уэллс , Ален Делон
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