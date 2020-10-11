5 самых необычных магазинов мира 

Современные модные бренды не стоят на месте и предлагают посетителям новые решения не только в шопинге, но и в разработке дизайна и архитектуры своих магазинов. Для более комфортного и экономичного существования бутики оформляют по последним технологическим разработкам, учитывая, конечно, специфику современного искусства. Мы собрали 5 самых ярких и стильных пространств, в которых захочется не только покупать, но и насладиться дизайном.

Бутик Zak Ik Store

Как мода черпает вдохновение из прошлого и будущего, так и дизайнеры при создании бутиков используют линии времени для воплощения концепции того или иного бренда. Бутик Zak Ik Store создал в Мексике уникальный интерьер с основой из местной древесины и растений. Площадь пространства составляет почти 400 кв. метров. Магазин расположен среди тропических джунглей, поэтому посетители могут ходить босиком.

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Все модели бренда органично развешены по деревянным крючкам и рейлам. На земле лежит несколько ковриков из экомеха и стоят керамические вазы с засушенными растениями. В основу проекта лежит бережное отношение к природе, ведь она была здесь до прихода человека и должна сохраниться. Так, потолок выполнен из переплетений веток и стволов деревьев, а столы из камней и пней. В Instagram пользователи Сети ласково прозвали магазин бутиком-пещерой за его необычное внутреннее оформление.

Магазины United Colors of Benetton

Итальянский бренд United Colors of Benetton объявил об открытии в России магазинов в новом формате Light Colors («Светлые цвета»). Это еще один шаг в рамках новой стратегии бренда, нацеленной трансформировать магазины в пространство цвета, света и инноваций. Концепция разработана командой дизайнеров компании в сотрудничестве с архитектором Тобиа Скарпа. Отличительной ее чертой является особая система освещения, основанная на трех элементах: Disco, Nón-Lá и Barra luminosa. Вместе они создают уникальное освещение, усиливающее радостные ощущения от ярких цветов продукции бренда.

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Магазины в формате Light Colors уже открыты в Италии и других странах присутствия бренда. В России первые магазины открылись в Уфе, Астрахани и Томске. До конца 2020 года планируется еще несколько открытий в Москве, Краснодаре и Казани.

Необычный магазин находится на одной из центральных улиц Амстердама. Объект получил название Crystal Houses Amsterdam благодаря динамичному сочетанию стекла и кирпича, прошлого и настоящего. На первых двух этажах появилась прозрачная реплика, которую архитекторы проекта создали первыми в мире. Еще одна особенность современного фрагмента здания — его безотходность. В случае любой порчи деталей их можно переплавить в новые. Сами стеклянные «кирпичи» плотно соединены друг с другом и держатся на прозрачном высокопрочном клее.

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Пропорции и формы оконных рам, наличников и кирпичей повторены архитекторами и почти полностью соответствуют историческому варианту. Единственное отличие — они выполнены из стекла с зеленовато-изумрудным оттенком. Кстати, любопытный факт: в основе материала есть цельное голландское молоко, которое благодаря своей консистенции послужило в качестве отражающей поверхности для выравнивания первого слоя кирпичей.

Бутик Massimo Dutti

Трехэтажный магазин площадью почти в полторы тысячи квадратных метров расположен в Мехико. Цель проекта была в создании оригинальной архитектуры, которую хорошо интегрировали в окружающий его район Поланко. Архитекторы проекта придумали фасад, полностью соответствующий ландшафту: здание покрыто оболочкой из легких стеклопластиковых панелей коричнево-серого цвета. По мнению дизайнеров, камни, использованные при создании бутика, полностью гармонируют с элементами из древесины и металла.

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Изюминкой всего проекта стала огромная терраса с кофейней, расположенная на крыше здания, с видом на город. Сам бутик окружен площадью из камней и небольшого сада с пальмами и другими растениями.

Бутик Juun. J

Черный дом-треугольник расположен в Сеуле и представляет собой соединение всех существующих архитектурных тенденций. В здании находится флагманский магазин бренда Juun. J. Пространство сочетает в себе различные помещения, каждое из которых имеет особое предназначение.

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Многомерное здание построено на контрастах света и тени, белых и черных интерьеров, восточного мышления и западных архитектурных принципов. Расположение магазина выбрано не случайно. Бутик находится рядом с парком, что позволяет ему не только гармонировать с окружающими деревьями, но и выполнять свое архитектурное решение. Благодаря открытому пространству здание равномерно освещено со всех сторон.